Переноса нет, работаем через день: календарь выходных в Казахстане на май
30 апреля 2025, 13:18 | Государство
Длинных выходных в четыре дня в этом году в мае не будет. В мае 2025 года у казахстанцев будет 12 выходных дней, передает Informburo.kz.
Фото Pixibay.com
В этом месяце в стране отмечают три праздника:
- 1 мая (четверг) – Праздник единства народа Казахстана.
- 7 мая (среда) – День защитника Отечества.
- 9 мая (пятница) – День Победы.
Эти дни будут дополнительными выходными.
В этом году ожидаемого переноса выходного дня не будет, поэтому казахстанцам придётся прервать отдых и выйти на работу 2 и 8 мая.
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