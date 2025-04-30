Длинных выходных в четыре дня в этом году в мае не будет. В мае 2025 года у казахстанцев будет 12 выходных дней, передает Informburo.kz.

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В этом месяце в стране отмечают три праздника:

1 мая (четверг) – Праздник единства народа Казахстана.

7 мая (среда) – День защитника Отечества.

9 мая (пятница) – День Победы.

Эти дни будут дополнительными выходными.

В этом году ожидаемого переноса выходного дня не будет, поэтому казахстанцам придётся прервать отдых и выйти на работу 2 и 8 мая.