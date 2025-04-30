Об этом на аппаратном совещании в акимате Костаная 28 апреля сообщил директор ГКП «КТЭК» Азамат АУЖАНОВ. Система предназначена для отслеживания на предприятиях выбросов вредных веществ в окружающую среду и передачи данных в общую информационную систему мониторинга загрязнений.

В Костанайской области несколько крупных частных компаний - «Комаровское горное предприятие», «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление - уже установили АСМ. Государственному коммунальному предприятию был поставлен срок - сделать это до конца апреля. КТЭК успела.

- Реализация проекта по реконструкции с установкой системы экологического мониторинга на ТЭЦ уже завершена, - сказал директор ГКП на совещании, - осталось провести тестовые мероприятия с пробной передачей сведений в Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК.

Во время рабочей поездки в Костанайскую область в конце марта вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен ШАРБИЕВ пояснял, в чем главные плюсы АСМ: данные передаются постоянно и в режиме реального времени, датчики устанавливаются прямо на трубах, влиять на данные автоматизированной системы мониторинга эмиссионер не может.

Фото Галины КАТКОВОЙ