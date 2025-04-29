На аппаратном совещании 28 апреля журналисты попытались уточнить, какие именно расходы будут уменьшены. Пока чиновники говорят только об экономии на покупке дорогих машин, мебели. Что еще будет урезано, администраторы бюджетных программ анализируют.

Инфографика пресс-службы акима Костаная

- Уточненный бюджет Костаная на 2025 год составляет 142,8 млрд. тенге. Из них собственные средства – 105,8 млрд. тенге, остальное - трансферты из вышестоящих бюджетов и займы, - доложила на совещании руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Наталья ТУРЛУБЕКОВА.

За первый квартал текущего года в государственный бюджет поступило 61,7 млрд тенге, план поступлений исполнен на 108,8%. Но городскому бюджету из этих денег достаются только 26,4 млрд тенге.

- В этом году нам изъятия в областной бюджет увеличены, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Если в прошлом году они были определены на уровне 48 млрд тенге, то в нынешнем - 56,3 млрд тенге. Плюс к этому увеличен норматив при распределении между областным и городским бюджетами поступлений индивидуального подоходного налога. Если раньше 100% ИПН приходило в город, то в этом году только 37%. Около 20 млрд еще уходит в область. И в целом около 80 млрд тенге за год Костанай в областной бюджет должен отдать.

В свою очередь Турлубекова отметила, что «имеются риски по исполнению местного бюджета по итогам 2025 года».

- Есть протокольное поручения акимата области по оптимизации расходов бюджета текущего года, - напомнила она, - администраторам бюджетных программ необходимо провести анализ расходной части, своевременно направить заявки по уточнению бюджетных программ.

Журналисты интересовались, по каким именно направлениям пойдет бюджетная оптимизация, будут ли приостановлены какие-то проекты (по ремонтам, по строительству) в связи с нею.

- Проекты, которые касаются водоснабжения, теплоснабжения, не будут остановлены, потому что это первоочередные наши задачи, - ответил аким Костаная. - Другое дело - не социально значимые вещи. Компьютеры, мебель мы планировали в начале года приобрести. Если еще не купили, то после запрета 1 апреля уже и не возьмем. Но хочу сказать, что когда мы планировали бюджет города, у нас каких-то безумных идей не было. Проектов, которые можно было бы посчитать излишеством, - тоже. Но раз есть такое распоряжение, еще раз пересмотрим бюджет в каких-то второстепенных затратах.

Параметров, на сколько именно должен быть оптимизирован бюджет, областная власть акимату города не доводила.