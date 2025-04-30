В Казахстане завершён приём заявлений на участие в основном этапе Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года, передает Ulysmedia.kz.

Тестирование будет проходить с 16 мая по 7 июля. Все абитуриенты получили возможность сдать ЕНТ дважды и участвовать в конкурсе на государственные гранты с наилучшим результатом. Всего для участия подано около 216 тысяч заявлений, с учётом двух попыток — порядка 399 тысяч.

Наиболее популярной комбинацией предметов стала «Математика — Физика» (16,5% участников), далее следуют «Биология — Химия» (15,6%) и «Математика — Информатика» (9,7%). Минимальный интерес вызвала комбинация «Химия — Физика», её выбрали всего 285 человек.

Основные правила ЕНТ-2025:

Абитуриенты будут сдавать три обязательных и два профильных предмета.

Всего в тесте — 120 заданий: 20 по «Истории Казахстана», по 10 — по «Грамотности чтения» и «Математической грамотности», и по 40 по каждому профильному предмету.

Максимальное количество баллов — 140.

Время тестирования составляет 4 часа (240 минут), для участников с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительно 40 минут.

Пороговые баллы для поступления:

Право и Педагогические науки — не менее 75 баллов;

Медицина — не менее 70 баллов;

Национальные вузы — не менее 65 баллов;

Остальные вузы — не менее 50 баллов.

Каждый участник получит индивидуально сгенерированный вариант теста. Для удобства в программе предусмотрены встроенные калькуляторы, таблицы химических элементов и растворимости солей, а также бумажные версии таблиц.

Подача апелляций:

По содержанию тестов — в течение 30 минут после окончания тестирования;

По техническим причинам — можно подать во время тестирования.

Сертификаты с результатами станут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций. При отзыве заявления на апелляцию сертификат появится в течение одного рабочего дня.

Меры безопасности: На входе в тестовые центры будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели. В аудиториях установлены устройства подавления мобильной связи и видеонаблюдение. После завершения ЕНТ планируется анализ видеозаписей. В случае выявления нарушений результаты теста будут аннулированы.