В православных храмах Костаная в Родительский день с восьми утра прошли особые заупокойные богослужения, после чего священники совершили общие панихиды по всем усопшим православным христианам на двух кладбищах: возле микрорайона Кунай и аэропорта.

Поминающие, несмотря на рабочее время и сильный ветер, ехали «на могилки» плотным потоком. Пожилые женщины передвигались в основном на приснопамятном «сорок втором». Вот тут, пожалуй, больше всего и вспоминали Всевышнего:

- Ну слава богу, подъехал, двадцать пять минут ждали!

- Господи, да что вы толкаетесь? Все же выходят.

Перед въездом в центральный некрополь целые ряды с ворохами пластмассовых цветов по цене от тысячи до полутора за, как бы сказать, композицию. Живые продают только в одном месте: гвоздики по 600, розы - по 1 300 тенге.

- Сегодня будет до сотни покупателей, - говорит продавщица Ирина, - хотя по погоде люди смотрят. Вон, снег даже пошёл, видите? А берут больше искусственные розы, хризантемы, тюльпаны. У тех, кто продаёт живые цветы, торговли почти нет.

Здесь, у могилы епископа Тимона (Русанова), где рядом также упокоились протоиерей и три монахини, собрались верующие, всего не больше десяти человек, включая четырёх певчих.

- Поминаем всех наших усопших, родных и близких, - говорит Светлана ПОНОМАРЁВА, которая пришла загодя и тихо молилась. - Я свято верю в то, что они нас встречают, и сами ждут нас. Помолиться за упокой их душ нужно обязательно. Важнее всего память и молитва от души, от сердца. Но к этому по-разному люди приходят…

Священников ждали больше получаса, но никто не роптал: я и сам добирался до этого места минут сорок из-за пробок, всё же и так понятно.

Траурно-сладкий запах ладана перемешивается со скороговоркой: «Благословен еси Господи…»

- Я не уведомлён давать какие-то комментарии, - заявил протоиерей Виталий, когда я попросил его сказать пару слов о владыке Тимоне, на могиле которого прошла панихида.

Вероятно, здесь тоже нужно делать официальные запросы.

Кстати, сам епископ Кустанайский и викарий Челябинской епархии Тимон (1872-1930 гг.) был, как позже разузналось, знаковой фигурой – в 1920-х боролся с обновленцами, хотя не считал вопросы светских властей достойными церковного раскола. В 1975-м старое кладбище, где он покоился, сравняли с землёй ради парка Победы, но останки епископа перенесли на «третий Костанай» из большого уважения в кругу единоверцев.

- Мы в этот день не просто вспоминаем своих любимых или почитаемых умерших, - говорит житель Костаная Константин ЮДАКОВ, - но и стараемся лично прибыть, посмотреть на могилу и немного там убраться - где-то подпилить деревья, скосить траву, убрать осеннюю листву. Многие приносят угощения, оставшиеся с праздничного пасхального стола - и это я считаю правильной традицией. Хотя некоторые почему-то ставят рюмки с водкой, другие вообще сидят и пьют на могилках, курят. Они забывают о том, что кладбище - это такой же храм. К сожалению, сегодня погода не позволила что-то делать на могилках. Но это повод, чтобы приехать в ближайшее тёплое время.

Я и сам побродил меж оградок и вспомнил тех, кто был близок и дорог. Считается, что поминовение усопших позволяет осмыслить собственные ценности, а заодно становится стимулом к улучшению жизни и отношений с теми, кто жив и рядом с нами. Готов с этим всецело согласиться.

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