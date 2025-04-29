Об этом сообщила пресс-служба акима Костаная, отметив, что сегодня, 29 апреля, в городе наблюдается штормовой ветер, местами порывы достигают до 30 метров в секунду.

Фото читателя "НГ"

"Несмотря на сложные условия, коммунальные и аварийные службы продолжают работу. В разных районах города устраняются последствия стихии - с проезжей части и тротуаров убираются поваленные деревья, зафиксировано около 30 случаев, все участки оперативно очищаются. В микрорайонах города, где зафиксированы аварийные отключения электроэнергии, бригады уже работают на местах. Более подробная информация о ходе восстановительных работ будет предоставлена позже", - говорится в сообщении.

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В акимате уточнили: "К полной ликвидации последствий непогоды коммунальные службы приступят после стабилизации погодных условий".

И призвали горожан соблюдать меры предосторожности, по возможности воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости, не находиться вблизи деревьев, временных конструкций и линий электропередач.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Сегодня утром корреспондент "НГ" Галина КАТКОВА зафиксировала происходящее:

- Сильный ветер срывает все, что плохо держится. А у нас много чего плохо держится. С утра мы заметили поваленное большое дерево около перекрёстка улиц Баймагамбетова - Гоголя. На этом же перекрёстке отключился светофор. В доме по ул. Баймагамбетова, 158 ветер вырвал с балкона одной из квартир деревянную раму со стёклами, упала на газон рядом с тротуаром. На той же улице, на крыше дома рядом с драмтеатром, сорвало с основного крепления спутниковую тарелку, она гремит, раскачиваясь на проводах. На перекрёстке пр. Аль-Фараби - ул. Баймагамбетова светофоры либо не работают, либо беспорядочно мигают.

Фото Галины КАТКОВОЙ