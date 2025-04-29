Завтра, 30 апреля, в Казахстане в течение 14 часов не будут работать телевидение и радио, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации.

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Услуги спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей будут недоступны с 3.00 до 17.00. Причина – плановые работы. На предприятии принесли извинения за временные неудобства.



"Для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания "Казтелерадио" проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов каждый квартал", – говорится в сообщении.



