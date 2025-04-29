В Минздраве считают, что ужесточение правил не допустит фактов фиктивного лечения, но стоматологи сомневаются в эффективности изменений.

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В Казахстане ужесточили контроль над использованием пенсионных накоплений на лечение зубов. Теперь на каждом из этапов лечения нужно проходить врачебно-консультационную комиссию, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Чтобы получить помощь стоматологов, необходимо будет оформить заключение врачебно-консультационной комиссии, а не просто врачебной комиссии, как было раньше. К договору со стоматологической клиникой должен быть приложен двухэтапный план лечения с указанием сумм. Первый этап – хирургический, второй - ортопедический. Оплата с помощью единовременных пенсионных выплат будет производиться до начала лечения.

"И на первом, и на втором этапе необходимо будет делать снимок зубов для ВКК и дважды получать само заключение ВКК к каждому этапу по отдельности для последующего прикрепления на платформе enpf-otbasy.kz. Эти меры вводятся для повышения прозрачности, безопасности и обоснованности расходов из пенсионных накоплений", – отметили в Отбасы банке.

В составе ВКК предусмотрено обязательное участие врача-стоматолога. В Минздраве пояснили, что такие нововведения связаны с участившимися случаями обналичивания выплат через фиктивное лечение. Между тем стоматологи сомневаются в эффективности таких изменений. По их мнению, в этом вопросе важнее не ВКК, а постлицензирование, ведь из-за его отсутствия на рынке стоматологических услуг появляются нерадивые поставщики.

"У нас очень многие стоматологи берут кабинеты в аренду, берут целые клиники в аренду, лицензия получена на один объект в одном месте, а по факту они принимают и лечат в другом месте. Частные клиники не проверял вообще никто и никогда. Мы поднимаем этот вопрос по лицензированию уже не первый раз. Должно быть постлицензирование", – отметила директор стоматологической клиники "Аль-Дента" Светлана Алексеева.

Эксперты также считают, что привлекать комиссию ВКК в этом вопросе излишне.

"Если ранее принято было решение, что должно быть решение врача, нужно уметь доверять своему специалисту. Не нужно усложнять, делать барьеры, чтобы получать собственные деньги. Я считаю, что такое недоверие не должно быть ни к врачам-стоматологам, ни в целом к народу, населению", – сказала общественный деятель, член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК Гульнар Умарова.

Изменённые правила использования единовременных пенсионных выплат начали действовать в стране с 27 мая. Отметим, что чаще всего казахстанцы тратят свои пенсионные накопления именно на оплату стоматологических услуг, ведь лечение зубов не оплачивается через систему ОСМС.



