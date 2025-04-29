В Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана озвучили итоги аудита ценообразования Яндекс.Такси, сообщает Informburo.kz.

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Специалисты, изучив базовую и динамическую составляющие ценообразования, выявили риски в системе. Некоторые из них устранили, по другим компания обязалась продолжить работу. Например, изменились правила программы "Яндекс+" – компания взяла на себя все расходы по предоставляемым клиентам скидкам.

Также Яндекс.Такси обязались:

- информировать за три дня агентство о повышении тарифов на перевозку такси и базовой стоимости поездок;

- за неделю устранить отнесение некоторых жилых зон в районе аэропорта к тарифной зоне воздушной гавани;

- не взимать комиссию с части стоимости поездки, превышающей двукратную базовую стоимость;

- не повышать комиссию в каждом городе присутствия в самом массовом тарифе "Эконом" чаще одного раза в два года;

- ограничить повышение тарифа более чем в три раза в условиях максимального спроса на услуги (в непогоду или праздничные дни). По тарифу выше такого уровня будет не более 5% поездок в квартал;

- изменить отображение компонента тарифа, связанного с оплатой поездок по менее заселённым зонам с меньшим количеством заказов;

- не позднее 30 июня добавить в пользовательское приложение детализацию цены поездки;

- повысить качество работы технической поддержки (оптимизировать алгоритм обработки пользовательских обращений).

"Во время сверхвысокого спроса в тарифе "Эконом" будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор: встать в очередь и ждать выполнения заказа, выбрать другой тариф, где спрос меньше, или уехать на общественном транспорте", – добавили в агентстве.



Также АЗРК направило в правительство предложения по ускорению принятия законодательных поправок касательно упрощения налоговой отчётности для водителей ИП на специальный налоговый режим.



