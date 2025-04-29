Казахстанцев призывают участвовать в войне: МВД и КНБ проводят проверку
В Казахстане проверят факты распространения листовок с призывами к участию в войне в иностранном государстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Что случилось
В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные. Такие фотографии читатели присылали в редакцию Tengrinews.kz. При этом якобы утверждается, что их получили на улицах казахстанских городов - Астаны, Алматы, Атырау.
Что говорят правоохранители
Как сообщили в Комитете национальной безопасности, там проводят проверку по фактам размещения в интернете указанных листовок.
"При этом сведения об их физическим распространении в городах и регионах не подтвердились", - добавили в КНБ.
Из этого следует, что листовки не распространяли, а лишь пересылали в интернете.
В МВД также сообщили, что не выявили фактов распространения листовок.
"Вместе с тем в социальных сетях имеются факты размещения материалов, предлагающих заключить контракт с вооруженными силами других государств за денежное вознаграждение", - добавили в министерстве.
По этим фактам правоохранительные и специальные органы проводят проверку.
Вплоть до пожизненного: как наказывают за участие в войнах
МВД настоятельно рекомендует гражданам соблюдать законодательство Казахстана и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям.
В Казахстане за умышленное неправомерное участие граждан в вооруженном конфликте или военных действиях другой страны при отсутствии признаков наемничества предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 9 лет (статья 172 Уголовного кодекса).
Согласно статье 170 Уголовного кодекса, за наемничество, в зависимости от тяжести преступления, предусмотрено лишение свободы на срок от 7 лет до пожизненного с лишением гражданства Казахстана или без такового, с конфискацией имущества.
Недавно МВД уже предупреждало казахстанцев об ответственности за участие в военных действиях за рубежом с целью получения денежного вознаграждения.
С 2022 года в Казахстане возбуждено 97 уголовных дел из-за участия наших граждан в боевых действиях за границей: пять - по статье 170 и 92 - по статье 172. То есть как минимум 97 казахстанцев участвовали в военных конфликтах за рубежом.
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