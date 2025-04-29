В Казахстане проверят факты распространения листовок с призывами к участию в войне в иностранном государстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Что случилось

В последнее время в соцсетях рассылают фотографии, на которых изображены листовки с агитацией к участию в войне. В этих буклетах упоминается Министерство обороны Российской Федерации, а также контактные данные. Такие фотографии читатели присылали в редакцию Tengrinews.kz. При этом якобы утверждается, что их получили на улицах казахстанских городов - Астаны, Алматы, Атырау.

Что говорят правоохранители

Как сообщили в Комитете национальной безопасности, там проводят проверку по фактам размещения в интернете указанных листовок.

"При этом сведения об их физическим распространении в городах и регионах не подтвердились", - добавили в КНБ.

Из этого следует, что листовки не распространяли, а лишь пересылали в интернете.

В МВД также сообщили, что не выявили фактов распространения листовок.

"Вместе с тем в социальных сетях имеются факты размещения материалов, предлагающих заключить контракт с вооруженными силами других государств за денежное вознаграждение", - добавили в министерстве.

По этим фактам правоохранительные и специальные органы проводят проверку.

Вплоть до пожизненного: как наказывают за участие в войнах

МВД настоятельно рекомендует гражданам соблюдать законодательство Казахстана и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям.

В Казахстане за умышленное неправомерное участие граждан в вооруженном конфликте или военных действиях другой страны при отсутствии признаков наемничества предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 9 лет (статья 172 Уголовного кодекса).

Согласно статье 170 Уголовного кодекса, за наемничество, в зависимости от тяжести преступления, предусмотрено лишение свободы на срок от 7 лет до пожизненного с лишением гражданства Казахстана или без такового, с конфискацией имущества.

Недавно МВД уже предупреждало казахстанцев об ответственности за участие в военных действиях за рубежом с целью получения денежного вознаграждения.

С 2022 года в Казахстане возбуждено 97 уголовных дел из-за участия наших граждан в боевых действиях за границей: пять - по статье 170 и 92 - по статье 172. То есть как минимум 97 казахстанцев участвовали в военных конфликтах за рубежом.