Осадки в виде дождя и снега пройдут завтра, 29 апреля, на севере и востоке области, а также в Костанае. В среду, 30 апреля, - без осадков по всей области. Заморозки в -3 градуса в ближайшие два дня прогнозируют на западе и юге региона.

- Температура ночью по области 29 и 30 апреля 0..+5, днем во вторник +6..+11, на севере +3 градуса, в среду +11.+16 градусов, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА.

В Костанае 29 апреля ночью столбики термометров покажут 0..+2, днем +6..+8 градусов. В среду, 30 апреля, ночью +2..+4, днем +11..+13 градусов.

Ветер во вторник прогнозируют западного направления, в среду – северо-западного. Скорость ветра 29 апреля составит 15-20 м/с, на западе и севере порывы 23-28, временами свыше 30 м/с. В Костанае скорость ветра также ожидается 15-20 м/с, порывы -23-28 м/с. В среду скорость будет немногим меньше – 9-14 м/с, на севере, востоке и в Костанае возможны порывы 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК