- Суд предупреждает, что допрос ведётся с применением аудиозаписи. Если вы дадите ложные показания, и эти показания будут положены в основу решения суда, - предупреждает судья специализированного межрайонного экономического суда Айнур КАСЫМХАНОВА, - вы будете привлечены к уголовной ответственности. Вы понимаете последствия?

- Да, понимаю, - отвечает свидетельница.

Итак, бухгалтер ТОО «Научно-исследовательский центр «Ecos technology» Елена начинает свой обычный рабочий день: заходит в программу, ровно в 10:07 получает запрос от учредителя товарищества перевести сумму в один миллион тенге на счёт одного из сотрудников. Рутинная процедура. Действуя, по её словам, строго по правилам и протоколу, Елена открывает закладку на сайте «Евразийского банка», клиентом которого является ТОО, вводит логин и пароль, вводит данные платёжного поручения, указывает сумму и начинает набирать код… Успевает ввести, правда, всего две цифры, когда происходит следующее:

- Вдруг монитор полностью стал голубым – никаких ни папок, ни значков, просто одного цвета. Клавиатура вообще не реагировала. Я позвонила нашему программисту по внутреннему телефону: «Сергей, у меня что-то с ноутбуком, он ни на что не реагирует. Можешь ко мне подняться?» Он подошёл, и я объяснила ему ситуацию. Тут же при нём система начала перезагружаться. «А что это такое?» - «Не знаю». Я пишу голосовое сообщение для учредителя: у нас проблемы, программист разбирается. Это было в 10:52.

Двое сотрудников компании долго смотрят в экран, а меж тем дело подходит к обеду. «Ну и пусть себе дальше перезагружается», - решили бухгалтер и сисадмин, и пошли на перерыв. Сотрудница возвращается, опять зовёт компьютерщика, и одни поднимаются к кабинету Елены. Её компьютер показывает обычный рабочий стол и привычный набор папок. Елена, как она делала тысячу раз до этого, подключает принтер и открывает страничку банка. Но за это время в цифрах, которые значились на счету компании, происходят некоторые изменения.

- Там уже не было привычной мне суммы в 25 миллионов, были какие-то 300 с чем-то тысяч.

Отсюда и началась эта история, которая длится с августа прошлого года, а рассматривается специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области. На юридическом языке это называется – мошеннические действия путём списания денежных средств.

- Мы столкнулись с серьёзной проблемой: с нашего банковского счета мошенники украли сумму в размере 25 млн 5 тыс. тенге, - обратилась в «НГ» директор ТОО «Научно-исследовательский центр «Ecos technology» Жулдызай Жумабаевна ЖАНГУЖИНА. - Это говорит о том, что в данном банке отсутствует система безопасности! Нам крайне важно привлечь внимание общественности к этой ситуации. Ваше присутствие поможет донести важность проблемы до широкой аудитории и, возможно, привлечь внимание государственных органов к совершенствованию механизмов защиты граждан от мошенничества. Готовы предоставить всю необходимую информацию и ответить на ваши вопросы.

Тем не менее, адвокаты истца при встрече наотрез отказались давать интервью, а в зале суда фигуранты дела (как истец, так и ответчик – представители «Евразийского банка») первым делом заявили, что не желают, чтобы их имена засветились в прессе. Судья Касымханова напомнила, что заседание является открытым, так что, если перефразировать её реакцию, никто никаких тайн тут делать не собирается.

С привлечением свидетелей суд три часа устанавливал, что же произошло дальше: 25 миллионов тенге со счёта «Ecos technology» были списаны с «Евразийского банка» другому оператору, которым оказался «Алтын банк» двумя несанкционированными платежами. Что интересно - в одно и то же время. В качестве получателей установили двух жителей Алматы, причём оба отрицают, что заводили счета в этом самом «Алтын банке». Правда, оба парня искали работу, подрядились делать посты в соцсетях и отзывы на маркетплейсах, для чего регистрировались и скачали некие приложения. Тем не менее, счета в «Алтын банке» отыскались у обоих, и представитель банка даже представил скриншоты их удалённой регистрации. Куда же делись эти 25 миллионов с их счетов? Они разошлись примерно по двум десяткам других. Мистика? Да.

Дальше – интереснее: на ноутбуке у бухгалтера «Ecos technology» обнаружились приложения других банков, которых по соглашению об обслуживании банковского счёта (тему подняла сторона ответчика) быть не должно. Искали-искали этот пункт в соглашении и даже в приложении к нему – не нашли. Зато нашли залётный вредоносный файл в электронной почте того же самого бухгалтерского ноутбука. Отметим, что с тех пор эксперты из правоохранительных органов в тот ноутбук вообще не заглядывали.

Бухгалтер Елена настаивала, что вошла в систему сразу после десяти утра, когда начался её рабочий день, но банк зафиксировал вход в 9:35 с другого IP-адреса. И вроде бы как система банка не должна была пропустить кого бы то ни было с некорректным кодом токена, но… пропустила. Это возможно? Да, сказали представители ответчика, если знать логин, пароль и иметь доступ к токену, но код-то передать можно только физически!

- Мы считаем, что ваша газета может сыграть важную роль в создании общественного резонанса, который поможет не только нам, но и другим людям, оказавшимся в похожей ситуации, обратить внимание на необходимость борьбы с банковским мошенничеством, - заверила директор ТОО «Ecos technology» Жулдызай Жангужина.

Мы захотели узнать у руководителя товарищества некоторые подробности дела, но её телефон молчит уже несколько дней…

Следующее слушание дела назначено на 2 мая. Судья дала понять – оно будет последним.

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