Рудненский «Аят» был свободен от матчей 35-го и 36-го туров чемпионата Казахстана по футзалу, а вот в следующих двух турах принимал лидера национального первенства - алматинский «Кайрат».

Защитник национальной сборной Казахстана и «Аята» Ерсултан Сагындыков / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В начале мая алматинскому клубу предстоит провести во Франции в городе Ле-Ман матчи «Финала четырех» Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2024/2025. Соперником «Кайрата» в полуфинале станет «Картахена» - испанский клуб, являющийся двукратным обладателем суперкубка своей страны 2024 и 2025 гг. и в прошлом сезоне впервые в своей истории ставший чемпионом Испании. В другом полуфинале сыграют испанская «Пальма» и португальский «Спортинг». Матчи 1/2 финала пройдут 2 мая, а матч за третье место и финал - 4 мая.

И поединки с рудничанами в рамках 37-го и 38-го туров стали своеобразной проверкой сил для алматинского клуба перед еврокубковыми матчами.

«Аят» после 36 туров занимал третье место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - клуб из Атырау - всего на одно очко. Поэтому матчи против «Кайрата» для них тоже были важны, особенно учитывая, что «Атырау» уже сыграл свои игры с лидером.

В первом круге «Аят» дважды уступил «Кайрату» в Алматы - 1:2 и 0:5, но на домашнем паркете перед своими болельщиками команда традиционно играет с другим настроем. И поэтому алматинцам нельзя было терять концентрацию, ведь любая осечка в матчах в Рудном могла стоить «Кайрату» первого места в регулярном чемпионате.

В первом матче на паркете «Аят арены» счет открыли хозяева, в составе которых на 11-минуте отличился недавно дебютировавший в составе национальной сборной Казахстана Иван Марахов, перехвативший мяч перед штрафной площадью соперника и с ходу отправивший его в сетку ворот. А через две минуты атака «Аята» по правому краю завершилась точным ударом Жеже, удвоившим преимущество рудничан.

С мячом сербский универсал «Аята» Лазар Маринкович / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Ближе к середине второго тайма отличился еще один игрок национальной сборной Казахстана из состава «Аята» защитник Ерсултан Сагындыков, своим фирменным дальним ударом с ходу в третий раз огорчивший вратаря «Кайрата» и сборной РК Наруна Серикова. А на 33-й минуте бразилец рудничан Леандриньо сделал счет 4:0.

Не прошло и минуты, как бразильский универсал гостей Алиссон забил гол престижа. В итоге «Аят» нанес второе в этом сезоне поражение «Кайрату» - 4:1. До этого обыграть алматинцев удавалось лишь «Семею» (2:1).

Эта победа стала для рудничан первой за последние 11 лет, одержанной в основное время над алматинским клубом. До этого со счетом 5:3 «Аят» выиграл у «Кайрата» в Рудном в основное время 6 апреля 2014 года. Интересно, что автору первого гола в матче 37-го тура Ивану Марахову на момент той победы было 9 лет. «Аят» также побеждал «Кайрат» и в 2023 году в рамках финальной стадии чемпионата Казахстана со счетом 6:3. Однако тогда победа была добыта лишь в дополнительное время после ничьей 3:3 в основное.

Во втором матче рудничанам не удалось повторить своего успеха. В первом тайме на два гола Алиссона на 6-й и 9-й минутах «Аят» сумел ответить одним взятием ворот на 19-й минуте в исполнении сербского универсала Лазара Маринковича.

А вот голы во втором тайме того же Алиссона, на 26-й минуте оформившего хет-трик, и бразильского голкипера алматинцев Денниса остались без ответа - 1:4.

После 38-ми туров «Аят» по-прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 57 очков в 34-х матчах и на три очка опережая «Атырау». А «Семей» догнал по набранным очкам «Кайрат» - по 94 очка.

В следующих - 39-м и 40-м турах рудничане 3 и 4 мая сыграют в гостях со вторым лидером чемпионата «Семеем».