Расширение одной из центральных улиц города с одновременной модернизацией инженерных сетей должно было начаться в этом году. Однако, по словам акима областного центра Марата ЖУНДУБАЕВА, пока проект реконструкции - на доработке.

В нем предусмотрели обновление всех сетей, но не учли необходимость обустроить ливневую канализации.

- Сейчас проект проходит доработку, - сказал сегодня, 28 апреля, на аппаратном совещании аким города, - лучше сейчас приостановить и все сделать, чем потом 50 раз переделывать. Рассчитываем, что в июле проект будет готов, выйдет с экспертизы. Но потом же нужно время, чтобы провести конкурсы... В в этом году мы рассматриваем возможность пройти улицу Баймагамбетова текущим ремонтом.

Напомним, что масштабная реконструкция, о планах провести которую акимат сообщал осенью 2024 года, должна охватить участок протяженностью 2, 4 км: от ул. Фролова до проспекта Назарбаева. Тогда называли стоимость работ - 4,2 млрд тенге.

Марат Жундубаев прокомментировал также состояние улицы Гоголя на участке от пр. Абая до ул Чехова.

- Там в прошлом году ГКП «Костанай-Су» канализацию делало. Сейчас дорога плохая, - сказал он, - и хотя межремонтный срок еще не подошел, текущий ремонт там проведем.

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