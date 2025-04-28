С момента ввода дома № 10 "А" по пр. Кобланды батыра в эксплуатацию проехать к нему можно только через соседний двор дома № 8 "А", который теперь не вмещает поток машин и стал местом регулярных пробок. Полиция подтвердила "НГ", что ситуация не безопасна. Что ответили в отделе ЖКХ?

Двор дома № 10 "А" по пр. Кобыланды батыра

- Каждый день образуются пробки, - писали "НГ" жители этого района. - Из-за такси или оставленной машины скорая и пожарные не проедут в экстренной ситуации. Жильцы дома № 8 "А" не хотят, чтобы жильцы дома № 10 "А" проезжали по их двору, из-за чего регулярно случаются конфликты.





Дом № 8 "А"

И предлагали вариант решения проблемы:

- Дом № 10 "А" расположен на углу пр. Кобланды батыра и ул. Кубеева, причем от дома по ул. Кубеева до дома 10 "А" расстояние 20 м. Лучше сделать проезд оттуда. Двор дома по ул. Кубеева шире, что позволяет сделать широкую дорогу и много парковочных мест.

- В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции совместно с представителями отдела ЖКХ установлено, что подрядной организацией не проведено обустройство дворовой территории, отсутствуют безопасные выезда на проезжую часть и парковочные места, - ответил на запрос "НГ" заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей МИЛЮК. - В адрес заинтересованных органов (отделы ЖКХ, строительства и жилищных отношений) направлено информационное письмо по улучшению благоустройства дворовой территории по пр. Кобланды батыра № 10 "А" для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Он также отметил, что в соответствии с Законом РК от 17 апреля 2014 года № 29-1 "О дорожном движении", разработка и реализация мероприятий по организации дорожного движения на дорогах, контроль за всеми видами работ по строительству, реконструкции, ремонту, внедрению и содержанию технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры) на улицах населенных пунктов относится к ведению местных исполнительных органов (акиматов).

В отделе ЖКХ акимата Костаная сообщили, что в 2025 году запланирована реализация проекта по благоустройству территории двора вышеуказанного дома.

- Наименование проекта "Благоустройство к жилым домам по ул. Герцена № 3, № 4, № 5, № 6 (Корректировка) для благоустройства к 9-этажному жилому дому, расположенному по ул. Кобланды батыра", - пояснили в ведомстве. - Договор о государственных закупках в результате проведенным процедур заключен с подрядной организацией ТОО "Арвис". В данном проекте для удобства проживающих жителей предусмотрены парковочные места в достаточном количестве, детская площадка, волейбольная площадка, малые архитектурные формы, тротуары, площадка для сбора твёрдых бытовых отходов, озеленение газоном и посадка деревьев), подъездные пути с выездом автотранспорта на улицу Кубеева. Срок исполнения договора - сентябрь 2025 года.

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