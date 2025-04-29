После введения обязательной регистрации мопедов курьеры пересели на электроскутеры, электробайки, электромопеды и электровелосипеды. Регулируется ли их использование в Казахстане и можно ли им передвигаться по тротуарам, узнавал Tengri Auto.

Электрические средства передвижения стали очень популярны: они вполне доступны по стоимости и приобрести их не составляет труда. При этом на них гоняют по тротуарам как доставщики еды, так и несовершеннолетние подростки и дети.

Фото с сайта Olx.kz

Нужна ли регистрация и водительские права на электробайки?

Как сообщили в МВД, электробайки, скутеры и другие похожие транспортные средства приравнены к мопедам. То есть регистрировать их нужно.

"Согласно закону, мопед – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем, и имеющее максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час.

К мопедам приравниваются мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками, то есть практически все перечисленные в обращении транспортные средства, и они подлежат регистрации, и для управления ими требуется водительское удостоверение любой из категорий А, А1 или В", - сообщили в МВД на официальный запрос редакции.

Можно ли электробайкам ездить по тротуарам?

В соответствии с законом, мопеды приравнены к механическим транспортным средствам и им запрещается осуществлять движение по тротуарам, а следовательно, данный запрет распространяется и на электроскутеры, электробайки и электромопеды.

"При этом по велосипедам с двигателем имеется отдельный запрет, предусмотренный в статье 57 Закона, которым также запрещается двигаться по тротуару или пешеходной дорожке", - добавили в МВД РК.

Порядок движения мопедов и велосипедов с двигателем

Законом определен порядок движения мопедов и велосипедов с двигателем.

К примеру, при управлении мопедом водителю запрещается: