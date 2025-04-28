На дороге возле нового детского сада в микрорайоне Юбилейный каждое утро образуется пробка. Причина - отсутствие парковки, об этом сообщила "НГ" жительница Костаная ещё в марте. Занимательный пинг-понг устроили отдел ЖКХ и отдел строительства Костаная, где мячиком выступал вопрос "НГ" о том, планируется ли строительство парковки в этом месте.

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Сначала мы направили запрос в отдел ЖКХ.

- Отдел ЖКХ не планирует строительство парки (так в ответе - "НГ") для детского сада в мкрн Юбилейный, в связи с этим рекомендуем обратиться с данным вопросом в отдел строительства Костаная, - ответил и. о. заместителя руководителя отдела Куанышбай АМАНКУЛОВ.





Рекомендации мы последовали. И получили такой ответ от отдела строительства:

- Строительства парковки для детского сада в мкрн Юбилейный не планируется. По строительству парковочных мест рекомендуем обратиться в Отдел ЖКХ Костаная.

Подчеркнув, что это повторный запрос, сделанный по рекомендации отдела строительства, мы снова обратились в отдел ЖКХ. И получили такой же ответ, с которого игра в "горячую картошку" и началась. С той же опечаткой - слово "парки" вместо "парковки", будто господин Аманкулов не обратил внимания на наше пояснение, что в отделе строительства нас возвращают обратно к нему, и скопировал свою переадресовку:

- Отдел ЖКХ не планирует строительство парки для детского сада в мкрн. Юбилейный, в связи с этим рекомендуем обратиться с данным вопросом в Отдел строительства.

Складывается впечатление, что в ведомстве решили, будто их самый первый ответ - универсальная карточка из настольных игр, обращающая ход противника против него же. Как в популярном меме про карточку из игры "Uno":





Ну а мы сбиваемся со счёта метафор, которые можно подобрать действиям двух отделов.