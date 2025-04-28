22 апреля в стенах сельскохозяйственного института КРУ им. Байтурсынова «наука ушла в отпуск»: это мероприятие призвано разбавлять интеллектуально загруженные будни студентов. Хотя подход к написанию докладов для этого события почти академический, да еще как серьезен, но темы, выбранные для них – умора.

Возглавил конференцию профессор физики Владимир ПОЕЗЖАЛОВ.





- Пять лет назад мы, физики, взяли, собрались и задумали устроить такую вот конференцию. - рассказал он "НГ". - Решили немножко повеселить себя, повеселить детей и подготовили доклады. Два года конференция проводилась только для физиков, а потом присоединились и математики, и пошло. И вот у нас уже четвертый «Научный прорыв»!

Студенты с научной точки зрения (и с серьёзными лицами) пытались объяснить нюансы «Носка Шредингера» или «Почему T-Rex не смог решить уравнение теплопроводности». Коснулись и «Эволюции студента к сессии от Homo Relaxus к Homo Panicus».

Первым выступал студент 4 курса, будущий физик Максим ПОДОСЁНОВ. Он рассказал о «Новой карте звёздного неба», а заодно изложил свою точку зрения на сам этот «Научный прорыв»:

- Смысл этого всего - в вовлечении студентов в научную деятельность путем внедрения вот таких облегченных тем. Допустим, многие рассказывали про свои будни: какие-то формулы выводили, на основе чего студент плохо готовится к сдаче сессии. Это нужно для своего рода тренинга: если, к примеру, они первокурсники и не в теме, как правильно вести себя на научных мероприятиях.

Жюри оценивало докладчиков по нескольким критериям: убедительность, оригинальность гипотезы, яркость подачи и харизма. Ну и по визуальной поддержке, по реквизиту.

- Лично у меня было ощущение, будто наука ушла в отпуск, а её место заняли фантазии, – отметил Дмитрий ФЕДОТОВ, занявший 1 место в «Прорыве» с темой «Физика явлений пропажи и утери вещей».

Победитель получил наушники, обладателя 2 места наградили термосом, за 3 место – подставкой для телефона. Остальным участникам торжественно вручили шоколадки.

Мирас КАДИРБЕКОВ, один из участников, поделился впечатлениями:

- Мне всё очень зашло, атмосфера была позитивная. Я уже третий год участвую. Докладов было много, целых 16, и все любопытные. Больше понравились то, что готовили на нашей кафедре, про астрономию.

Как говорят мудрецы, даже самые необычные идеи - важная часть тернистого научного пути. Кто знает, возможно именно ваша следующая «безумная» мысль приведёт к эпохальному открытию… А почему бы и нет?

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Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова