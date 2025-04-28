Поединок в Алматы между «Кайратом» и «Тоболом» закрывал программу 6-го тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги.

Наурызбек Жагоров ведет борьбу за мяч с Дастаном Сатпаевым / Фото kazfootball.kz

Оба клуба имели в турнирной таблице в графе «поражения» нули и входили в тройку лидеров чемпионата перед очным противостоянием. При этом действующий чемпион «Кайрат» занимал первую строчку с 14-ю набранными очками после шести игр, а «Тобол» имел в активе 11 очков, но после пяти игр, а встреча между этими командами стала центральной в туре.

На поле Центрального стадиона в южной столице в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Наурызбек Жагоров, Пап Албюн Ндиайе, Темирлан Ерланов и Марко Вукчевич, полузащитники Виктор Брага, Асхат Тагыберген и Эссьен Эдедем и нападающие Жаслан Жумашев, Александр Зуев и Ислам Чесноков, выведший команду с капитанской повязкой.

Поединок начался без раскачки - на первой же минуте «Тобол» заработал угловой удар на левом фланге и после подачи Тагыбергена на дальнюю штангу, где находился Чесноков, вратарь «Кайрата» Александр Заруцкий в прыжке забрал мяч.

На 4-й минуте во время атаки гостей по правому флангу португальский нападающий Жоржиньо перехватил мяч у центральной линии, продвинулся с ним немного вперед и сделал передачу в центр белорусскому полузащитнику Валерию Громыко, который пробил из-под ноги Жагорова метров с 25-ти низом в левый угол ворот. Устименко в прыжке не дотянулся до мяча и счет был открыт - 1:0.

В начале 7-й минуты хорошо открылся у левого угла штрафной площади у алматинцев 16-летний нападающий Дастан Сатпаев, получил диагональную передачу с правого края и, подстроившись, пробивл в дальний угол ворот. На этот раз Устименко спас свою команду, в прыжке отбив мяч. А через полминуты грузинский полузащитник хозяев Георгий Зария в борьбе с Ерлановым заработал опасный штрафной удар по центру на дуге штрафной площади. Но сам пострадавший пробил со стандарта в «стенку».

«Кайрат» продолжал атаковать, и на 15-й минуте Зария сделал от центрального круга передачу низом на ход Сатпаеву, который убежал от Ерланова. Однако на входе в штрафную площадь вышедший навстречу Устименко опередил молодого нападающего и в падении выбил мяч ногами. Через две минуту Жоржинио пробил с линии штрафной площади в ближний нижний левый угол, но Устименко в падении перевел мяч на угловой.

Еще через две минуты Жагоров, получив мяч у центральной линии от Устименко, сделал передачу направо на ход Зуеву, который вошел с мячом в штрафную площадь и пробил справа по воротам. Вратарь отбил мяч перед собой, но Зуева опередил преследовавший его российский защитник Егор Сорокин. Однако первым на мяче оказался Жагоров, пробивший с лету с отскоком от газона из района 11-метровой отметки в левый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

В середине тайма «Тобол» заработал штрафной удар у правой боковой линии метрах в 30 от ворот, но после подачи Тагыбергена вратарь кулаками выбил мяч. После этого момента инициативу перехватили гости, долго комбинировавшие на половине поля грамотно оборонявшегося соперника и заработавшие на 27-й минуте еще один штрафной удар на правом фланге за снос Чеснокова. Минут через пять хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот и заработать угловой удар на левом фланге. Защитники гостей справились с розыгрышем этого стандарта. Однако спустя некоторое время арбитр встречи Антон Кучма из Кокшетау вернулся к нему и, просмотрев видеозапись момента, определил нарушение правил со стороны Эдедема в борьбе за позицию с капитаном алматинского клуба белорусским защитником Александром Мартыновичем, после которой оба игрока оказались на газоне. Судья назначил пенальти в ворота гостей. Но пробивавший его Зария попал в левую стойку ворот, от которой мяч улетел за пределы поля.

Вернувшие себе владение мячом алматинцы на 37-й минуте повели атаку по центру, которую завершал ударом низом в правый угол ворот из пределов штрафной площади Жоржинио. Мяч попал в ногу Ндиайе и изменил направление, но среагировавший на удар Устименко успел подняться и со второй попытки ликвидировать опасность.

Длинные диагональные передачи к штрафной площади соперника в исполнении Пап-Альюн Ндиайе всегда опасны / Фото kazfootball.kz

На 41-й минуте опасный момент возник уже у ворот «Кайрата» - Жумашев от левого угла штрафной пощади сделал подачу в район 11-метровой отметки, откуда Чесноков в борьбе с португальским защитником Луишем Матей нанес удар головой, но не попал в створ. А завершился первый тайм розыгрышем углового удара у ворот гостей.

На второй тайм в составе «Тобола» вышел Николай Сигневич, сменивший на поле Жумашева. На первой же минуте тайма Брага свалил в центре на газон Жоржинио в восьми метрах от штрафной площади. Но при розыгрыше стандарта Зария пробил выше ворот. А на 48-й и 50-й минутах хозяева заработали угловые удары на левом фланге, розыгрыши которых не принесли обострений.

Не получилось создать опасных моментов командм и при последовавшем обмене угловыми ударами, а на 57-й минуте гостям наконец-то удалось провести атаку, завершившуюся ударом по воротам. Но вратарь «Кайрата» в падении перед собой поймал мяч, посланный Брагой справа с подступов к штрафной площади. Через минуту костанайцы заработали на правом краю очередной угловой удар, но после подачи Тагыбергена подключившийся к розыгрышу Ндиайе пробил с подступов к вратарской площадки выше ворот.

А на исходе часа игры получивший перед штрафной площадью мяч Сатпаев переиграл при входе в нее Ерланова и сделал пас в центр оставшемуся без опеки Жоржинио, который, обработав мяч, пробил по воротам мимо бросившегося навстречу Устименко - 2:0.

После пропущенного гола вместо Тагыбергена на поле вышел Ахмед Эль-Мессауди. И почти тут же Вукчевич заработал угловой удар на правом фланге. В последовавшем почти десятиминутном обмене атаками гостям не удавалось нанести завершающие удары, а вот у хозяев дело до ударов доходило, правда они получались не точными. На 74-й минуте в составе «Тобола» последовала еще одна замена в центре поля, и вместо Эдедема на поле вышел Цотне Мосиашвили.

Практически тут же Чесноков заработал для своей команды опасный штрафной удар на правом краю в семи метрах от угла штрафной площади. Со стандарта пробил Вукевич, но вратарь в падении выбил мяч из левого от него угла на угловой. После розыгрыша стандарта алматинцы организовали быстрый выпад, едва не завершившийся третьим голом, но Сорокин от левого угла штрафной площади пробил мимо вышедшего навстречу вратаря и мимо створа ворот.

На 79-й минуте уже гости провели быструю и красивую атаку, которую начал передачей из центрального круга Эль-Мессауди вперед на Чеснокова, а тот перевел мяч налево Зуеву. Получивший от Зуева пас от угла штрафной площади Жагоров дошел до лицевой линии, где переиграл Еркина Тапалова и сделал передачу в центр вратарской площадки на Сигневича. Но эту передачу прервал израильский защитник хозяев Офри Арад. Однако первым на мяче оказался Эль-Мессауди, пробивший с ходу в левый угол ворот. Мяч попал в штангу и отлетел от нее в центр вратарской площадки к Сорокину, но находившийся рядом с ним Зуев оказался расторопнее и в касание перевел мяч в сетку ворот - 2:1.

Вернувшаяся в матч интрига словно придала силы обеим командам, игра пошла на встречных курсах.

Цотне Мосиашвили и Александр Зуев ведут борьбу за мяч у углового флажка с сербским полузащитником «Кайрата» Югом Станоевым / Фото kazfootball.kz

На 89-й минуте Жагорова заменил на поле нападающий Алдияр Алтаев. Именно ему была адресована передача в штрафную площадь с правого края уже в дополнительное время, но первым на мяче был вратарь хозяев, в падении забравший его в руки. Это была последняя попытка гостей сравнять счет.

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ после матча извинился перед болельщиками от лица команды и от себя лично за результат:

- Болельщики от нас ждут в каждом матче побед. Хотел бы поблагодарить нашу команду, наших игроков за самоотдачу. Да, сегодня не все получалось в игре. Сегодня мы проиграли, проиграли действующему чемпиону. Но после этого поражения мы станем только сильнее.

Потерпев первое поражение в этом сезоне, «Тобол» опустился в турнирной таблице на пятую строчку, пропустив вперед «Елимай» и «Актобе».

В седьмом туре костанайский клуб будет принимать на своем поле «Кызылжар», матч состоится 4 мая.