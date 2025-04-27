Аким Костанайской области Кумар Аксакалов требует контролировать и согласовывать установку теплых полов в квартирах. Вы поддерживаете такое предложение? Да. Теплые полы приводят к существенному увеличению теплопотерь.

Скорее да. Любая реконструкция в жилом доме нуждается в согласовании.

Скорее нет. Согласования станут лишь дополнительным поводом для взяток.

Нет. Никому раньше не мешали теплые полы. Есть более актуальные проблемы.

