В Костанайской области трактор столкнулся с поездом: водитель погиб
27 апреля 2025, 15:49 | Происшествия
В КТЖ напомнили казахстанцам о важности соблюдения правил при пересечении железнодорожных переездов и строгого следования сигналам сигнализации. Игнорирование этих требований может привести к трагическим последствиям, подчеркнули в ведомстве.
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