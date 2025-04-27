Премьер-министр Олжас Бектенов подтвердил вероятность открытия криптобанков в Казахстане, передает Kaztag.kz.

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«Правительство внимательно следит за тенденциями в сфере цифровых активов, которые становятся неотъемлемой частью современной глобальной экономики. В этой связи Правительством продолжается работа по формированию сбалансированной и прогрессивной регуляторной среды, способствующей развитию законного и прозрачного рынка цифровых активов в стране», - сообщил Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса касательно открытия криптобанков.

Как рассказал премьер в рамках исполнения поручения главы государства по формированию законодательной базы, направленной на создание инфраструктуры для оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и развитие регулирования криптовалют, ведется системная работа межведомственной рабочей группы, функционирующей на базе Национального Банка (НБ).

«В результате деятельности рабочей группы выработан комплексный подход, предусматривающий создание условий для введения в оборот ЦФА, развитие института токенизации традиционных финансовых инструментов, а также расширение регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов. Одновременно формируется единая экосистема цифровых активов страны с учетом механизмов межюрисдикционной интеграции с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), а также создаются условия для апробации новых решений в рамках особого режима регулирования (регуляторной песочницы) при НБ», - добавил глава кабмина.

По его словам, разработанный в соответствии с обозначенными концептуальными подходами пакет законодательных поправок в настоящее время проходит согласование в рамках межведомственной рабочей группы.

«Предусмотренные криптобанком базовые функции, такие как обмен, хранение цифровых активов и сопровождение сделок, будут охвачены в рамках формируемой экосистемы. Реализация указанных функций будет обеспечена через деятельность инфраструктурных субъектов – провайдеров обменных операций с криптовалютами, операторов платформ ЦФА, кастодианов, бирж цифровых активов, брокеров и дилеров, включая тех, кто действует в рамках юрисдикции МФЦА. Эти участники получат возможность оказывать широкий спектр цифровых услуг в соответствии с международной практикой и в рамках регулируемой и безопасной среды», - пояснил премьер.

Он сообщил, что объем рынка криптобанков в 2024 году составил $5,29 млрд, а прогнозируемый рост составляет $63,15 млрд к 2034 году. Общий объем торгов цифровыми активами за 2024 год составил $18,83 трлн, что выше на 134 %, чем в 2023 году.

«В настоящее время правительством подготовлен пакет поправок в законодательство о цифровых активах, включающий либерализацию подходов к обороту цифровых активов, а также расширение платформ для их оборота. Важным направлением является развитие сопутствующих финансовых институтов. В свою очередь криптобанки способны обеспечить комплексное банковское обслуживание новых участников цифрового рынка, способствовать увеличению прозрачности операций с цифровыми активами и соблюдению требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в ответе.

Также, по словам премьера, деятельность криптобанков будет способствовать развитию проектов с цифровыми активами и стимулировать внутренние IT-разработки и блокчейн технологии.

«Кроме того, наличие криптобанков повысит инвестиционную привлекательность юрисдикции, отразив зрелость финансовой инфраструктуры Казахстана в условиях децентрализованных финансов. Появление подобных институтов создаст спрос на новых специалистов – в частности, в области комплаенса, блокчейн-аналитики и AML, а также обеспечит рост ликвидности фиатных и цифровых активов в рамках МФЦА. В этой связи Правительство рассматривает потенциал открытия криптобанков на территории Республики Казахстан, которые могут сыграть ключевую роль в формировании устойчивой экосистемы. Вместе с тем считаем необходимым продолжить поэтапную реализацию заложенных подходов в рамках действующей межведомственной рабочей группы. По мере развития инфраструктуры, накопления правоприменительной практики и с учетом международного опыта будут рассмотрены возможности институционализации криптобанков в системе финансового регулирования Республики Казахстан», - заключил Бектенов.