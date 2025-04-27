С 27 апреля 2025 года в Казахстане вступят в силу обновленные правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на лечение. Об этом сообщили в Отбасы банке, передает inbusiness.kz.

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Главное нововведение — возможность направить пенсионные накопления не только на собственное лечение, но и на лечение несовершеннолетних детей.

Изменения также коснулись стоматологических услуг. Теперь для оплаты зубопротезирования и имплантации через ЕПВ потребуется заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК), а не обычной врачебной комиссии, как ранее.

Также договор со стоматологией должен соответствовать утвержденной минздравом форме и включать двухэтапный план лечения:

Первый этап — хирургический (например, имплантация, синус-лифтинг).

Второй этап — ортопедический (установка конструкции на имплантах).

На каждом этапе нужно будет делать рентгеновский снимок и повторно проходить ВКК. Все документы загружаются через платформу enpf-otbasy.kz.

Если пациенту требуется только протезирование (без имплантации), пенсионные выплаты также будут распределяться на два этапа.

В банке пояснили, что изменения направлены на повышение прозрачности и обоснованности расходов из пенсионных накоплений.