В Казахстане налоговые органы начали массовую проверку истории доходов граждан — вплоть до операций с криптовалютой, совершенных еще в 2021 году. Теперь те, кто когда-то покупал биткоины, открывал зарубежные счета или пользовался иностранными криптобиржами, рискуют столкнуться с неожиданными доначислениями и штрафами, передает inbusiness.kz.

Фото pixabay.com

По словам налогового эксперта и автора канала ProНалоги Казахстан Айдара Масатбаева, налоговики получили детальные данные о транзакциях казахстанцев от всех криптобирж, зарегистрированных в МФЦА (Международный финансовый центр "Астана"), а также от зарубежных бирж, присоединившихся к международному соглашению об автоматическом обмене налоговой информацией (CRS/OECD).

Сюрприз в том, что данные охватывают не только 2023 год, но и более ранние периоды, включая 2021-2022 годы. Это стало возможным после того, как некоторые зарубежные биржи, пришедшие в МФЦА, начали передавать казахстанским налоговикам полные сведения о своих бывших и нынешних клиентах из РК.

В результате даже те, кто покупал крипту в Дубае или Бахрейне, теперь "засвечены" в базах налоговиков.

Причем проблема в том, что в 2021-2022 годах в казахстанском Налоговом кодексе не было четкого регулирования цифровых активов. Однако из-за несовершенства старой редакции статей 331 и 332 граждан могут обязать платить налог не с прибыли, а с полной суммы сделок.

Тем, кто не задекларировал доходы от криптовалют, грозит:

доначисление налога;

пеня с 10 апреля 2022 года;

штраф по ст. 278 КоАП — 10 МРП;

или при сокрытии объектов налогообложения — штраф в 200% от неуплаченной суммы.

Масатбаев призывает: если у вас были такие операции — лучше подать корректную декларацию и добровольно уплатить все обязательства, чтобы избежать санкций.