Ученые впервые вырастили новые зубы
Американские ученые впервые вырастили новые зубы, используя комбинацию клеток, рассказывает Tengri Life.
Как пишет Газета.Ru, работа опубликована в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).
Иллюстративное фото
Исследование провела команда из школы стоматологии университета Тафтса под руководством профессора Памелы Йелик. Специалисты собрали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и объединили их с эпителиальными клетками из не прорезавшихся зубов свиней. После этого клетки поместили в специальный каркас и имплантировали во взрослые свиные челюсти.
Через несколько месяцев биоразработанные зубы прошли такие же стадии развития, как и естественные, хотя эксперимент был завершен до момента прорезывания.
"Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие", - рассказала Памела Йелик.
Ученые планируют продолжить эксперименты, чтобы запустить рост новых зубов прямо в челюсти человека без необходимости выращивания клеток в лаборатории.
По словам Йелик, они надеются, что в течение следующего десятилетия появится возможность полностью восстановить утраченные зубы.
"Лучше всего сохранять свои зубы как можно дольше. Но если что-то случится, мы хотим предложить людям биологические заменители", - добавила профессор.
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