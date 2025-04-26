Американские ученые впервые вырастили новые зубы, используя комбинацию клеток, рассказывает Tengri Life.

Как пишет Газета.Ru, работа опубликована в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).

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Исследование провела команда из школы стоматологии университета Тафтса под руководством профессора Памелы Йелик. Специалисты собрали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и объединили их с эпителиальными клетками из не прорезавшихся зубов свиней. После этого клетки поместили в специальный каркас и имплантировали во взрослые свиные челюсти.

Через несколько месяцев биоразработанные зубы прошли такие же стадии развития, как и естественные, хотя эксперимент был завершен до момента прорезывания.

"Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие", - рассказала Памела Йелик.

Ученые планируют продолжить эксперименты, чтобы запустить рост новых зубов прямо в челюсти человека без необходимости выращивания клеток в лаборатории.

По словам Йелик, они надеются, что в течение следующего десятилетия появится возможность полностью восстановить утраченные зубы.

"Лучше всего сохранять свои зубы как можно дольше. Но если что-то случится, мы хотим предложить людям биологические заменители", - добавила профессор.