Представьте: девять команд дошколят (детям по пять годиков) – собрали на областные соревнования по асыкам. Везут из детсадов Рудного и самого Костаная с сопровождающими. Проводит состязание Костанайский областной филиал республиканской федерации «Асық ату». Всё как обычно: сама игра, потом объявление призовых мест, грамоты, кубки, фотосессия, улыбки и радость на детских личиках…

Игра в асыки / Фото из открытых источников

Эту историю редакции «НГ» рассказал один из родителей ребёнка, который участвовал в первенстве. Позже этому родителю позвонят «откуда надо» и посоветуют не болтать с журналистами, чтобы, как он нам признался, «у моего ребёнка не было потом проблем в спорте». Что ж, ладно, раз так. Мы не станем называть ни его имени, ни как зовут его дитя, но саму историю замолчать нельзя. Вот она:

- 22 апреля прошли соревнования по казахской народной игре в асыки среди дошкольных учреждений. Их провели в школе № 115. Дети, конечно, готовились к этим соревнованиям в садике. Присутствовали 9 команд по 5 малышей каждая. Сыграли. А потом мне звонит воспитательница детского сада и говорит: «Я вашего ребёнка кое-как успокоила». Я спрашиваю: «Что произошло?» Она рассказала, что прошла игра, подвели итоги. Наш садик занял первое место, сделали награждение и фотосессию. Детей уже повели в раздевалку собираться назад в свой сад. Мой ребёнок рассказал: «В раздевалке к нам забежал ағай, сказал – отдавайте всё, что вам тут подарили». То есть сопровождающий детей забрал у них все грамоты, медали и кубок, отнёс это всё в судейскую коллегию и стал с ругаться с судьями. Несколько детей, в том числе мой ребёнок, начали плакать. Сопровождающим предложили переиграть встречу. Дети её переиграли, но грамоты не получили – их привезли уже в садик.

История, восстановленная рассказами главы федерации и судьи, выглядит так: после того, как игры были завершены, появляется директор одного из детских садов, чьи дети также участвовали в соревнованиях, но не заняли первого места, и говорит, что судейство велось нечестно.

- Получилось так, что судейство на областных соревнованиях «Асық ату» среди дошкольников провела Сайлау Омарова из судейского корпуса, - рассказал "НГ" председатель Костанайского областного филиала республиканской федерации «Асық ату», старший тренер области Каршал КАКАШЕВ. – Но то, что она судила, я не знал. А потом подходят ко мне директор, инструктор и воспитатель из другого садика и спрашивают: "Как, разве может судить детей тот же человек, который их готовил?" Я говорю: "Нет, это судейский нонсенс". Я принимаю эту судейскую ошибку и провожу между этими двумя командами соревнования повторно. А помощник судьи не согласился и начал медалями швыряться.

Я интересуюсь у Каршала Толегеновича: как он мог не знать, что судейство вела Омарова, если он тут же судил другие детские команды?

- Я Сайлау Какимовну вообще не видел и был не в курсе. Я ей потом говорю: "Как ты можешь судить, ты же не имеешь права судить свою команду?" Да и как можно набрать 48 очков в игре на точность, это вообще какой-то заоблачный рекорд! Это моя ошибка - то, что моя судья скрыла, что она будет судить. Я ей поставил на вид. Но переигровка была единственным вариантом, иначе результат был бы просто аннулирован.

- Я была судьёй, потому что это мои дети, я их готовила. - высказывает свою точку зрения судья федерации «Асық ату», инструктор по игре в асыки Сайлау ОМАРОВА. - Всё нормально я сделала: как они играли, так оценку и поставила. Я справедливо судила, конечно. Но одному садику это не понравилось. Я говорю: "Ну ладно, давайте устроим дополнительный конкурс капитанов". Ведь это маленькие дети, некоторые плачут. Нет, сказали мне на повышенных тонах, надо переиграть. Как подойти к вам в редакцию? Давайте сядем и разберёмся!

Сайлау Омарова не подошла в назначенное время. Да и потом, неужели я взялся за эту тему, потому что мне в самом деле так важно допытаться, кто там справедливо или несправедливо судил? Нет и нет. Речь совсем ведь о другом: к пятилетним малышам применили критерии серьёзного спорта и заставили их исправлять ошибки взрослых.

- Я считаю, что преподаватели, которые там участвовали, повели себя некомпетентно как с точки зрения воспитания, так и спорта, - считает родитель ребёнка, которому предложили «замять» и скрыть то, что произошло. - Вы же педагоги, как вы показываете себя по отношению к совсем маленьким детям? Вам же их доверили! Следовало либо аннулировать результаты, но не забирать призы, а переиграть в другое время, либо уже оставить всё как есть. У моего чада остался нехороший осадок. С моей стороны были неоднократные попытки дозвониться по номеру 111, это же защита прав детей, но его, считайте, не существует, мне никто не ответил.

Виктория Хакимова: "Ситуация может сформировать у детей ощущение, что они менее значимы и их усилия недооценены" / Фото из личного архива

- Я не могу оценить, была ли детям нанесена реальная психологическая травма, в силу того, что нужно проводить диагностику, следить за сном и аппетитом, за поведением в динамике, – комментирует ситуацию детский психолог Виктория ХАКИМОВА. - Но в целом в пятилетнем возрасте понятия честности и красоты поступков только формируются. Поймите, они пока не могут критично относиться к своим достижениям, и в «Лестнице самооценки» они везде – на первой ступеньке, они для себя самые-самые, а это показатель гармоничного развития. А тут ребёнку говорят: не-не-не, отдай назад, ты не заслужил. Такое даже для взрослых спортсменов травматично. Наша ситуация может сформировать у детей ощущение, что они менее значимы и их усилия недооценены, что впоследствии приведёт к развитию обостренного чувства несправедливости.

- Все детские соревнования проводятся с целью привлечения детей к здоровому образу жизни, развития физических качеств и способностей, - обозначил официальную позицию руководитель Регионального центра физической культуры и дополнительного образования Куаныш БИМУРЗИН. - Думаю, что главные задачи мероприятия были выполнены. В связи с произошедшей ситуацией проведена разъяснительная работа по недопущению подобных ситуаций.

Самооценка – ключ к будущим достижениям, это все знают. Ошибки в процессе её формирования можно, конечно, исправить, но, как уверяют психологи, затрат времени и усилий потребуется значительно больше. А там виднеются ещё и формирование личности, простота социализации, эмоциональное благополучие – думаю, что педагоги могли бы продолжить список. В зале соревнований по асыкам было очень много педагогов…