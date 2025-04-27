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В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

27 апреля 2025, 09:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 28 апреля по 2 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в шести районах областного центра.

 

Иллюстративное фотоfreepik.com

В связи с работами запланировано отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП – 687 (работы на ПС)

28 апреля с 11:00 до 18:00

  • ТОО «Евразия Фудс», 
  • ИП Бертебаев, 
  • ТОО «Хлебснаб», 
  • ТОО «Акцепт терминал», 
  • ТОО «Урал ЛТД», 
  • ИП Богдевич, 
  • ТОО «СТС – Бетон».

ТП –349 (работы на ВЛ)

с 28 апреля по 8 мая с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 220-238, 
  • ул. Байтурсынова, 167-205, 
  • ул. Дулатова, 162-213,
  • ул. Рабочая, 71-164, 
  • ул. Шипина, 78-87, 
  • ул. Алтынсарина, 155-189.

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 28 апреля по 8 мая с 10:00 до 18:00

  • магазин «Запчасти», 
  • «Asem Motors», 
  • «Голд Барс».

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21, 
  • ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, 
  • ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16, 
  • ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

КТП – Абдурахман (работы на ПС)

28 апреля с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Абдурахман по ул. Северная, 127.

Промзона по ул. Уральская (работы на ПС)

30 апреля с 10:00 до 18:00

  • ИП Манандян, 
  • ИП Мужневская, 
  • ИП Омаров, 
  • ИП Жусупов, 
  • ИП Крапива, 
  • ИП Денисенко, 
  • ИП Дуб, 
  • ИП Капышева, 
  • ТОО Милтехх, 
  • ТПК Металлобаза, 
  • АЗС Эталон, 
  • ТОО «Бак Билдинг», 
  • ТОО «Торгсервис», 
  • ТОО «Бренд Строй».

КТП – 46 (работы на ПС)

2 мая с 10:00 до 18:00

  • ИП Алматов, 
  • ТОО «Торгтехника», 
  • магазин «Пента», 
  • «Умелец», 
  • «Компьютрон», 
  • «Инструмент», 
  • «Радиодетали», 
  • «Форсаж», 
  • ТД «Отау-Сауда», 
  • ТД «Таус», 
  • детский сад «Аружан», 
  • салон красоты «Раиса», 
  • «НейлАкадемия».

Спальный сектор:

  • ул. Шевченко, 41, 47, 
  • пр. Победы, 60, 64, 93/2.

Светофоры:

  • ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
  • ул. Баймагамбетова – пр. Победы,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина.