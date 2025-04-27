В нескольких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 28 апреля по 2 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фотоfreepik.com
В связи с работами запланировано отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП – 687 (работы на ПС)
28 апреля с 11:00 до 18:00
- ТОО «Евразия Фудс»,
- ИП Бертебаев,
- ТОО «Хлебснаб»,
- ТОО «Акцепт терминал»,
- ТОО «Урал ЛТД»,
- ИП Богдевич,
- ТОО «СТС – Бетон».
ТП –349 (работы на ВЛ)
с 28 апреля по 8 мая с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 220-238,
- ул. Байтурсынова, 167-205,
- ул. Дулатова, 162-213,
- ул. Рабочая, 71-164,
- ул. Шипина, 78-87,
- ул. Алтынсарина, 155-189.
ТП –264 (работы на ВЛ)
с 28 апреля по 8 мая с 10:00 до 18:00
- магазин «Запчасти»,
- «Asem Motors»,
- «Голд Барс».
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9,
- ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,
- ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.
КТП – Абдурахман (работы на ПС)
28 апреля с 10:00 до 17:00
- ТОО «Абдурахман по ул. Северная, 127.
Промзона по ул. Уральская (работы на ПС)
30 апреля с 10:00 до 18:00
- ИП Манандян,
- ИП Мужневская,
- ИП Омаров,
- ИП Жусупов,
- ИП Крапива,
- ИП Денисенко,
- ИП Дуб,
- ИП Капышева,
- ТОО Милтехх,
- ТПК Металлобаза,
- АЗС Эталон,
- ТОО «Бак Билдинг»,
- ТОО «Торгсервис»,
- ТОО «Бренд Строй».
КТП – 46 (работы на ПС)
2 мая с 10:00 до 18:00
- ИП Алматов,
- ТОО «Торгтехника»,
- магазин «Пента»,
- «Умелец»,
- «Компьютрон»,
- «Инструмент»,
- «Радиодетали»,
- «Форсаж»,
- ТД «Отау-Сауда»,
- ТД «Таус»,
- детский сад «Аружан»,
- салон красоты «Раиса»,
- «НейлАкадемия».
Спальный сектор:
- ул. Шевченко, 41, 47,
- пр. Победы, 60, 64, 93/2.
Светофоры:
- ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
- ул. Баймагамбетова – пр. Победы,
- ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина.
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