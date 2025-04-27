План работ Костанайской Горэлектросети с 28 апреля по 2 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях в эти дни пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с работами запланировано отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП – 687 (работы на ПС)

28 апреля с 11:00 до 18:00

ТОО «Евразия Фудс»,

ИП Бертебаев,

ТОО «Хлебснаб»,

ТОО «Акцепт терминал»,

ТОО «Урал ЛТД»,

ИП Богдевич,

ТОО «СТС – Бетон».

ТП –349 (работы на ВЛ)

с 28 апреля по 8 мая с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова, 220-238,

ул. Байтурсынова, 167-205,

ул. Дулатова, 162-213,

ул. Рабочая, 71-164,

ул. Шипина, 78-87,

ул. Алтынсарина, 155-189.

ТП –264 (работы на ВЛ)

с 28 апреля по 8 мая с 10:00 до 18:00

магазин «Запчасти»,

«Asem Motors»,

«Голд Барс».

Частный сектор:

ул. Хакимжановой, 64-88, 19-23, 64/1-64/21,

ул. Кооперативная, 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9,

ул. Комарова, 15-33, 19/1-19/16,

ул. 5 Декабря, 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

КТП – Абдурахман (работы на ПС)

28 апреля с 10:00 до 17:00

ТОО «Абдурахман по ул. Северная, 127.

Промзона по ул. Уральская (работы на ПС)

30 апреля с 10:00 до 18:00

ИП Манандян,

ИП Мужневская,

ИП Омаров,

ИП Жусупов,

ИП Крапива,

ИП Денисенко,

ИП Дуб,

ИП Капышева,

ТОО Милтехх,

ТПК Металлобаза,

АЗС Эталон,

ТОО «Бак Билдинг»,

ТОО «Торгсервис»,

ТОО «Бренд Строй».

КТП – 46 (работы на ПС)

2 мая с 10:00 до 18:00

ИП Алматов,

ТОО «Торгтехника»,

магазин «Пента»,

«Умелец»,

«Компьютрон»,

«Инструмент»,

«Радиодетали»,

«Форсаж»,

ТД «Отау-Сауда»,

ТД «Таус»,

детский сад «Аружан»,

салон красоты «Раиса»,

«НейлАкадемия».

Спальный сектор:

ул. Шевченко, 41, 47,

пр. Победы, 60, 64, 93/2.

Светофоры: