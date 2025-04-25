По прогнозам синоптиков, в субботу, 26 апреля, на севере, востоке и западе области ожидаются, дожди и грозы, днём возможен град.

В воскресенье, 27 апреля, грозовые дожди пройдут на западе, севере и востоке, возможен град. Ночью и утром на западе и севере - туман.

В понедельник, 28 апреля, грозовые дожди прогнозируются на большей части территории области, причем на западе и севере они будут особенно сильными. И вновь, местами выпадет град.

В Костанае в субботу и понедельник дождь, гроза. в воскресенье осадков не ожидается.

- По области в субботу ночью будет 10-15, на юге 18 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём термометры покажут 23-28, на севере 20 градусов. В воскресенье ночью ожидаем 7-12°С, днём 23-28°С, на западе и севере 20°С. В понедельник ночью термометры опять покажут 7-12°С, днём 17-22°С, на юге 28°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 13-15°С, днём 23-25°С. В воскресенье: ночью 8-10°С, днём 20-22°С. В понедельник: ночью 7-9°С, днём 18-20°С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают жителей области о резком изменении погоды во вторник, 29 апреля. Ожидается падение дневной температуры до +5°С, а на западе до -3°С. Похолодание будет сопровождаться осадками в виде дождя со снегом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ