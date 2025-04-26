Три дня длилась весенняя Дармарка! Ее организаторами выступили частный колледж «Зерек» и Экоматсерская Динары Шадриной. С 23 по 25 апреля участники акции стали свидетелями добрых обменов, экологических инициатив и вдохновения.

Ох уж эти бусинки!

Зона свободного обмена подарила вторую жизнь забытым вещам, мастер-классы открыли новые горизонты для творчества, азартные конкурсы заряжали позитивным настроением, а пункт приема вторсырья призывал к осознанному потреблению.

Айгерим Айнабаева, Динара Шадрина и преподаватель колледжа Асель Юсупова

- Знаете, это вера в то, что дело, начатое тобой, похоже на эстафету и оно будет передаваться дальше, я бы сказала «от сердца к сердцу», – делится руководитель проекта "Qoskomek" Динара ШАДРИНА. – Приятно осознавать, что ты сам, своими руками можешь вдохнуть новую жизнь в обыденную алюминиевую баночку, которая час назад была наполнена твоим любимым напитком, превратив ее в полезный органайзер. Альтернатива проста: выбросить в мусор и отправиться в магазин за новым органайзером... или? Стоит лишь правильно подумать, и станет очевидно, что переработка этой самой баночки принесет гораздо больше пользы. Самое главное – этому можно научить своего ребенка, привить ему любовь к созиданию и бережному отношению. Я стала замечать, что в нашем мире статус диктуется обладанием последней моделью телефона, дорогой машиной или брендовой одеждой. Мы часто забываем о простых радостях. Все это настолько захватывает нас, что мы разучились видеть красоту в мелочах, забываем о ценности момента и о том, какой вклад каждый из нас может внести в сохранение нашей планеты. Призываю отказаться от сверхпотребления. Вместо того, чтобы раньше времени отправлять вещи на свалку, можно отдавать их в дар другим людям. Тем самым сберечь существенное количество природных ресурсов.

Органайзер из баночки своими руками

Дармарка формирует сообщество людей с ответственным подходом к потреблению. Здесь можно обмениваться идеями и навыками. чтобы минимизировать ущерб, наносимый природе человеком. Студенты увлеченно участвовали в мастер–классах: пальцы ловко сплетали фенечки из разноцветных бусин, а ненужные, казалось бы, вещи обретали второе рождение.

- Дармарка у нас проводится впервые, но не впервые в городе, - поделилась студентка колледжа «Зерек» Даяна ШАУПКЕЛОВА. - Мне уже довелось участвовать в подобном мероприятии в 2022 году в центре города, поэтому прекрасно понимаю, как все устроено. И то, что происходит здесь, действительно полезно. Потому что многие начинают осознавать, как круто делиться вещами, когда они чего-то стоят, но уже не для тебя. Вот я увидела ножницы. Это не просто ножницы, а декоративные, то есть форменные. Кому-то просто не нужны, а мне нужны, потому что сегодня захотелось сделать аппликацию или что-то подобное. На Дармарках говорят о том, что в современном мире много микропластика, и что лучше бы мы пользовались, чем-то более экологичным для себя. И сейчас очень много статей о том, что микропластик может проникать в организм человека с пищей, водой или воздухом. Попадая внутрь, частицы могут циркулировать через кровоток и потенциально накапливаться в ключевых органах. В мозге человека в большом количестве может накапливаться микропластик. Костанайцам я бы пожелала осознанности: быть неэкологичным человеком - вредно. Я не говорю о том, чтобы люди чем-то жертвовали ради экологии. Просто, хотя бы сортировать мусор – это уже большой шаг.

Студенты принесли ненужные вещи

Крышечки и алюминиевые банки обретут вторую жизнь благодаря благотворительному экопроекту "Qoskomek – двойная помощь», средства от которого организатор перечисляет на помощь участником проекта "Нужные деньги".

Экологический проект

- Мы активно ведем работу в плане волонтерства, - говорит руководитель волонтёрского отряда «Болашак» Айгерим АЙНАБАЕВА, - принимаем участие в различных мероприятиях. Дармарку проводим впервые. Я считаю, это полезный опыт. Мы делимся им со студентами, и они активно принимают участие, интересуются. Программа была насыщенной: прошли викторины, ребята принесли вещи по заданным тематикам, чем-то обменялись. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Динаре Шадриной за сотрудничество, за поддержку. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с проектом «STOP MUSOR». В целом, отзывы студентов положительные, что радует.

От крышечки до футболки