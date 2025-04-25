День поминовения усопших - Радоница или Родительский день, пройдет в этом году 29 апреля. Автобус № 42, который традиционно запускают весной на кладбище в районе Аэропорта, начнет ездить по маршруту уже в ближайшие выходные.

Фото из архива "НГ"





В субботу и воскресенье, 26 и 27 апреля, автобус совершит два маршрута на кладбище - в 10.00 и 11.30 с остановки "Рабочая", с кладбища - в 12.45 и 14.30.

В сам Родительский день автобусы начнут курсировать с 8.00, с интервалом 15-20 мин., последний автобус отойдет с кладбища в 17.00.

В пресс-службе Костанайской и Рудненской епархии Православной Церкви Казахстана сообщили, что в этот день во всех храмах областного центра в 08:00 пройдут особые заупокойные богослужения, после чего духовенство совершит общие панихиды по всем усопшим православным христианам на городских кладбищах Костаная.

Общая панихида пройдет в часовне на кладбище по Рудненской трассе в сторону мкр-на Кунай - 29 апреля в 10:30. В тот же день и в это время еще одна панихида состоится у могилы епископа Тимона (Русанова) на кладбище в районе Аэропорт.







