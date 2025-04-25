50 препаратов исключили из списка бесплатных в Казахстане: кто пострадает и как сильно это ударит по кошельку
Более 50 препаратов исключили из списка бесплатных лекарств. Министерство здравоохранения внесло изменения в перечень медицинских средств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".
Фото Informburo.kz
Основываясь на международном опыте и медицинских рекомендациях, руководство ведомства решило оптимизировать список, исключив 32 нозологии и 52 лекарственных средства. Коснулось это преимущественно пациентов с инфекционными заболеваниями, но не только.
В аптеках сообщили, что исключённые из перечня препараты в основном недорогие, но есть и те, которые стоят свыше 15 тысяч тенге.
Список исключённых препаратов
Из раздела "Лекарственные средства в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи" исключены:
- Омепразол
- Висмута трикалия дицитрат
- Амоксициллин
- Кларитромицин
- Метронидазол
Из перечня "Лекарственные средства в системе ОСМС для взрослых" исключены:
- Амоксициллин
- Азитромицин
- Омепразол
- Фамотидин
- Карбамазепин
- Амоксициллин и клавулановая кислота
- Офлоксацин
- Тобрамицин
- Ацикловир
- Хлорамфеникол
- Гидрокортизон
- Преднизолон
- Доксазозин
- Дутастерид
- Бромокриптин
- Тамоксифен
- Диеногест
- Левоноргестрел
- Цефуроксим
- Цефиксим
- Сульфаметоксазол и Триметоприм
- Ципрофлоксацин
- Нитрофурантоин
Из амбулаторного перечня для детей исключены:
- Амоксициллин и клавулановая кислота
- Цефуроксим
- Азитромицин
- Ранитидин
- Омепразол
- Эзомепразол
- Метоклопрамид
- Домперидон, Кларитромицин
- Метронидазол
- Мультиферменты
- Октреотид
- Ибупрофен
- Парацетамол
- Урсодезоксихолевая кислота
- Диклофенак
- Суматриптан
- Карбамазепин
- Окскарбазепин
- Глюкоза безводная
- Натрия хлорид
- Калия хлорид
- Натрия цитрат
- Ондансетрон
- Ацикловир
- Валацикловир
- Мебендазол
- Албендазол
- Левамизол
- Метилпреднизолон
- Хлоропирамин
- Цетиризин
- Лоратадин
- Цефиксим
- Сульфаметоксазол и Триметоприм
- Нитрофурантоин
- Доксициклин
- Флуконазол
"Карбамазепин среди детей и взрослых убрали. Больше половины страдающих эпилепсией принимали эти препараты. Бронхиты, пневмонии, широкого спектра антибиотики они тоже убрали. Получается, основной пул, который амбулаторно лечится, его убирают", – отметил общественный деятель кандидат медицинских наук Каиргали Конеев.
В Минздраве утверждают, что эти лекарства не играют значительной роли в лечебном процессе, некоторые являются дублирующими препаратами. Большинство снимают только симптоматику, но не влияют на исход лечения. В противном случае пациенты с тяжёлыми хроническими болезнями рискуют остаться без действительно необходимых лекарств. К тому же затраты на логистику при закупке таких препаратов превысили стоимость самой терапии.
"Речь идёт преимущественно об острых, кратковременных заболеваниях, которые не влияют на инвалидизацию и смертность, а также часто лечатся самостоятельно. Это решение не означает, что пациенты будут лишены лекарств. Закупка препаратов помимо как из средств республиканского бюджета производится и из средств местных бюджетов и самих лечебно-профилактических организаций при необходимости", – пояснила директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева.
В аптеках же отмечают, что исключённые из перечня препараты в основном недорогие, но есть и те, которые стоят свыше 15 тысяч тенге, что заметно ударит по карману. Аналоги есть не у всех препаратов.
"Врачи вообще по законодательству должны писать действующее вещество. У каждого лекарства есть аналоги, дешёвые или дорогие заменители. В списке увидели растворители – калий-хлорид, натрий-хлорид. Самое интересное, как они могли попасть туда? Систему вы ставите, тот же антибиотик, к нему нужен растворитель. Растворителя нет – идите купите за свои деньги", – отметила представитель инициативной группы владельцев аптек Камилла Коберидзе.
Эта мера, как отмечают в Минздраве, позволит высвободить часть средств, которые направят на лечение тяжёлых хронических заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и других, требующих длительной и дорогостоящей терапии.
Приказ вводится в действие с 3 мая.
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