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50 препаратов исключили из списка бесплатных в Казахстане: кто пострадает и как сильно это ударит по кошельку

25 апреля 2025, 14:18 |  Государство

Более 50 препаратов исключили из списка бесплатных лекарств. Министерство здравоохранения внесло изменения в перечень медицинских средств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото Informburo.kz

Основываясь на международном опыте и медицинских рекомендациях, руководство ведомства решило оптимизировать список, исключив 32 нозологии и 52 лекарственных средства. Коснулось это преимущественно пациентов с инфекционными заболеваниями, но не только.

В аптеках сообщили, что исключённые из перечня препараты в основном недорогие, но есть и те, которые стоят свыше 15 тысяч тенге.

Список исключённых препаратов

Из раздела "Лекарственные средства в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи" исключены:

  • Омепразол
  • Висмута трикалия дицитрат
  • Амоксициллин
  • Кларитромицин
  • Метронидазол

Из перечня "Лекарственные средства в системе ОСМС для взрослых" исключены:

  • Амоксициллин
  • Азитромицин
  • Омепразол
  • Фамотидин
  • Карбамазепин
  • Амоксициллин и клавулановая кислота
  • Офлоксацин
  • Тобрамицин
  • Ацикловир
  • Хлорамфеникол
  • Гидрокортизон
  • Преднизолон
  • Доксазозин
  • Дутастерид
  • Бромокриптин
  • Тамоксифен
  • Диеногест
  • Левоноргестрел
  • Цефуроксим
  • Цефиксим
  • Сульфаметоксазол и Триметоприм
  • Ципрофлоксацин
  • Нитрофурантоин

Из амбулаторного перечня для детей исключены:

  • Амоксициллин и клавулановая кислота
  • Цефуроксим
  • Азитромицин
  • Ранитидин
  • Омепразол
  • Эзомепразол
  • Метоклопрамид
  • Домперидон, Кларитромицин
  • Метронидазол
  • Мультиферменты
  • Октреотид
  • Ибупрофен
  • Парацетамол
  • Урсодезоксихолевая кислота
  • Диклофенак
  • Суматриптан
  • Карбамазепин
  • Окскарбазепин
  • Глюкоза безводная
  • Натрия хлорид
  • Калия хлорид
  • Натрия цитрат
  • Ондансетрон
  • Ацикловир
  • Валацикловир
  • Мебендазол
  • Албендазол
  • Левамизол
  • Метилпреднизолон
  • Хлоропирамин
  • Цетиризин
  • Лоратадин
  • Цефиксим
  • Сульфаметоксазол и Триметоприм
  • Нитрофурантоин
  • Доксициклин
  • Флуконазол

"Карбамазепин среди детей и взрослых убрали. Больше половины страдающих эпилепсией принимали эти препараты. Бронхиты, пневмонии, широкого спектра антибиотики они тоже убрали. Получается, основной пул, который амбулаторно лечится, его убирают", – отметил общественный деятель кандидат медицинских наук Каиргали Конеев.

В Минздраве утверждают, что эти лекарства не играют значительной роли в лечебном процессе, некоторые являются дублирующими препаратами. Большинство снимают только симптоматику, но не влияют на исход лечения. В противном случае пациенты с тяжёлыми хроническими болезнями рискуют остаться без действительно необходимых лекарств. К тому же затраты на логистику при закупке таких препаратов превысили стоимость самой терапии.

"Речь идёт преимущественно об острых, кратковременных заболеваниях, которые не влияют на инвалидизацию и смертность, а также часто лечатся самостоятельно. Это решение не означает, что пациенты будут лишены лекарств. Закупка препаратов помимо как из средств республиканского бюджета производится и из средств местных бюджетов и самих лечебно-профилактических организаций при необходимости", – пояснила директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Сарсенбаева.

В аптеках же отмечают, что исключённые из перечня препараты в основном недорогие, но есть и те, которые стоят свыше 15 тысяч тенге, что заметно ударит по карману. Аналоги есть не у всех препаратов.

"Врачи вообще по законодательству должны писать действующее вещество. У каждого лекарства есть аналоги, дешёвые или дорогие заменители. В списке увидели растворители – калий-хлорид, натрий-хлорид. Самое интересное, как они могли попасть туда? Систему вы ставите, тот же антибиотик, к нему нужен растворитель. Растворителя нет – идите купите за свои деньги", – отметила представитель инициативной группы владельцев аптек Камилла Коберидзе.

Эта мера, как отмечают в Минздраве, позволит высвободить часть средств, которые направят на лечение тяжёлых хронических заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и других, требующих длительной и дорогостоящей терапии.
Приказ вводится в действие с 3 мая.