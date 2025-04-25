Открыли ее 24 апреля в частном центре детского развития Baby в Костанае. Как удалось реализовать проект, что можно выращивать в теплице и каким навыкам научатся дети - в материале «НГ».

- Дети здесь учатся выращивать овощи, зелень и цветы, наблюдать за природными циклами и формировать бережное отношение к окружающему миру, - рассказывает руководитель центра Ольга СОЛОВЬЁВА (она известна костанайцам, как заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» - «НГ»). - Проект включает не только обучение основам садоводства, но и развитие эмоционального интеллекта, экологического мышления, ответственности и навыков командной работы. Это шаг к доброму, осознанному и устойчивому будущему. Мы не просто выращиваем растения - мы растим осознанное поколение. Дети, которые вырастят из маленького семечка свои первые плоды, никогда не смогут обидеть ни природу, ни животных.

Ольга Соловьёва. На заднем плане ее дочь - Эмили

ЕЕ 4-летняя дочь Эмили тоже обучается в центре. Воспитание дочери стало главным мотиватором для создания собственного детского сада и особенно - теплицы, в которой дети могут учиться взаимодействовать с природой. Да и опыт работы вожатой в лагере отдыха Ольге пригодился.

Центр посещают около 70 детей, выращиванием овощей в теплице занимаются около 40 из них. Возраст - от 3,5 до 7 лет.

- Этот проект очень полезен для детского развития. Проявляется эмпатия: ребёнок сажает семечко и ждёт, когда оно вырастет, - отмечает психолог и нейропсихолог центра Асем ЖАНСИНОВА. - Развивается мелкая и крупная моторика, сенсорная интеграция - ребёнок трогает землю, гладит растения. Эмоциональный интеллект тоже укрепляется - дети радуются, когда видят, что растение выросло.

Длина теплицы - 6 м, ширина - около 3 м. Неподалёку - уличные грядки. В теплице выращивают перцы, баклажаны, помидоры, огурцы, тыквы, шпинат, петрушка, редис, кукуруза, горох и подсолнечники. На уличных грядках - виноград и клубника. Плодов еще нет, но как только они появятся, будут использовать для питании детей. Теплица функционирует круглый год благодаря установленному под грядками водяному тёплому полу.

- Преимущество теплицы в том, что, во-первых, это значительная экономия для центра, - отмечает Соловьёва. - Во-вторых, покупая овощи в супермаркете, мы не знаем, откуда они и как выращены. А здесь мы уверены, что всё без химикатов.

Проект разрабатывали совместно с экологами, биологами, психологами и воспитателями в рамках инклюзивного эко-проекта «Растём вместе» при поддержке государственного гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» Министерства культуры и информации РК. Всего было выделено 3 млн тенге, из которых потратили пока около 500 тыс. тенге. Ольга подчёркивает, что в Казахстане аналогичная теплица есть только в Алматы.

- Проект по созданию такой теплицы я нашла в разделе "волонтерство", - рассказывает Ольга. - Заявку подала в августе прошлого года, участвовала, как физлицо. Результаты объявили в декабре. Я подавала еще одну заявку - на проект по зоотерапии для детей с особыми потребностями. Но, к сожалению, он не прошёл.

Она планирует установить ещё одну теплицу - в другом частном детском саду. Признаётся, что хотела бы реализовать проект и в государственном учреждении, но санитарно-эпидемиологические нормы пока не позволяют это сделать.

Как только будут готовы методические материалы на русском и казахском языках (в конце мая - начале июня), в центре начнут формировать группы детей, которые смогут дважды в месяц бесплатно обучаться садоводству. 100 пособий подарят дошкольным учреждениям города.

- Мы очень хотим, чтобы такие проекты появлялись не только в нашей области, но и по всему Казахстану. Сегодня, в век технологий, дети всё реже соприкасаются с природой, проявляют мало сочувствия и сострадания, - подытожила Ольга. - А если их этому не учить, мы можем получить поколение, которое будет жестоко обращаться не только с природой и животными, но и с людьми. Одно рождает другое.

Кроме того, в центре есть небольшой зооуголок, где можно покормить и погладить кроликов, мышей и хомяков. Все животные - гипоаллергенные.

Фото Андрея СКИБЫ