Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетнего. ДТП произошло 24 апреля около 11:40 в на улице Каирбекова. Водитель автомобиля марки SsangYong наехал на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

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- Все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены экспертизы. По их результатам водителю будет дана правовая оценка в строгом соответствии с законом, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Ребенка оперативно доставили в медучреждение. Во время осмотра у него выявлили незначительные ушибы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения. Мальчика направили по месту жительства для дальнейшего наблюдения.