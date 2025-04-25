Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Костанае
25 апреля 2025, 11:54 | Происшествия
Полиция устанавливает обстоятельства наезда на несовершеннолетнего. ДТП произошло 24 апреля около 11:40 в на улице Каирбекова. Водитель автомобиля марки SsangYong наехал на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
Иллюстративное фото istockphoto.com
- Все обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены экспертизы. По их результатам водителю будет дана правовая оценка в строгом соответствии с законом, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Ребенка оперативно доставили в медучреждение. Во время осмотра у него выявлили незначительные ушибы, сообщает пресс-служба управления здравоохранения. Мальчика направили по месту жительства для дальнейшего наблюдения.
Последние новости
25.04.25 13:01 Воплотить в бронзе и подарить городу - Скульптор Александр Воткал хочет сделать бюсты своих земляков - Героев Советского Союза
25.04.25 09:23 Пустырь на въезде в Костанай наконец-то облагородили
24.04.25 19:16 "Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
24.04.25 17:17 КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
24.04.25 16:26 Как лечат метастазы в костях: современные методы терапии
24.04.25 15:39 50 000 тенге - За такой долг два парня убили знакомого в Рудном. Дело рассматривает суд в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.