25 апреля 2025, 10:40

В преддверии Дня Победы военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области, ветераны-пограничники и члены ветеранской организации «Застава тарландары» продолжают добрую традицию – навещать ветерана Великой Отечественной войны, фронтовика и радиста-пограничника Андрея Яковлевича Шарова. Эти встречи – не формальность, а искренний акт уважения, напоминание о связи поколений и долге перед теми, кто сражался за наше мирное небо.

Придя к Андрею Яковлевичу с очередным визитом, пограничников встретила его внучка – Наталья Сергеевна. Именно она сегодня заботится о фронтовике, поддерживает быт, помогает дедушке с повседневными делами и бережно хранит его личный архив: фотографии, эскизы, награды, фронтовой блокнот.

«Дедушка – это наш семейный стержень. Он прожил непростую жизнь, но в доме у нас всегда была атмосфера тепла и достоинства. Он никогда не позволял себе говорить с ненавистью о прошлом – только с честностью и болью. И с огромной любовью к Родине», – говорит Наталья Шарова.

В этот раз, посещая ветерана в его уютной квартире, где каждая стена – словно выставка его картин, мы провели с ним интервью, стараясь сохранить его воспоминания для истории.

Несмотря на возраст, Андрей Яковлевич продолжает рисовать. Он превратил подоконник в домашнюю мастерскую, где создает картины на обычном картоне, используя простые краски и свои золотые руки. Его творческое наследие – это не только рисунки с фронта, сохранившиеся до сих пор, но и копии известных полотен, пейзажи, карикатуры для газет, в том числе для «Ленинского пути».

Андрей Яковлевич Шаров родился 28 октября 1926 года в Саратовской области. Его жизненный путь – это путь настоящего пограничника, который с юных лет принял вызов времени. В 1943 году, в возрасте 17 лет, он был призван в ряды Красной армии, а затем зачислен в состав 88-го пограничного отряда войск НКВД, действующего на территории Западной Украины. Там он служил радистом, выполняя одну из важнейших задач – обеспечивал связь в партизанских и разведывательных операциях.

Военная служба в составе погранвойск НКВД длилась до 1950 года. Андрей Яковлевич участвовал в сложнейших операциях по ликвидации бандформирований, действовавших на территории освобожденной Украины.

Один из таких боев он вспоминает до сих пор: «Мы с десятью бойцами противостояли вооруженной группе численностью более сотни. Связь наладить не удавалось, и я стал в голос звать помощь по рации, надеясь, что нас услышат… К счастью, маневренная группа шла нам навстречу».

У Андрея Яковлевича большая семья. С супругой Антониной Михайловной они прожили долгую и светлую жизнь, вместе пережили многие испытания. У них двое детей – сын Шаров Сергей Андреевич и дочь Спиридонова Наталья Андреевна. Дочь проживает в Саратовской области, но часто навещает отца, поддерживая связь с семьей и помогая сохранять фронтовое наследие.

Андрей Яковлевич до сих пор сохраняет ясность ума, живой интерес к жизни и искреннюю любовь к Родине. Его истории и воспоминания бережно передаются в семье – от поколения к поколению.

«Дедушка всегда был особенным. Даже когда я была маленькой, он больше говорил не о войне, а о людях, о том, как важно сохранить добро в сердце. Он никогда не кичился наградами, хотя у него их немало – для него главным всегда была совесть, служба и искусство», – делится Наталья.

Каждый год военнослужащие Департамента ПС КНБ по Костанайской области совместно с ветеранами и членами общественных организаций навещают Андрея Яковлевича, выражая признательность и уважение. На этих встречах нет пафоса. Есть живое общение, есть обмен поколениями, есть искренние разговоры о службе, Родине, памяти.

Фото Департамента ПС и из личного архива семьи Шаровых