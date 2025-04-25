Работы на въезде в город с моста в районе КЖБИ проводили в прошлом году, но так как это происходило перед началом морозов и снегопадов, никто в должной мере не успел насладиться созданной красотой.

Работы возле моста КЖБИ еще продолжаются / Фото Дмитрия ШЕРЕПЫ

Но в середине весны 2025 года, когда начали озеленение всего города, и про этот участок не забыли. Бывший пустырь на въезде в областной центр теперь украшает рокарий - многолетняя клумба.

Рокарий у памятника Шакшак Жанибеку / Фото Станислава ЖЕЛТОВА

- Мы сделали несколько эскизов, их согласовал заказчик, то есть отдел ЖКХ города, и по этому проекту уже работаем, - рассказал руководитель проекта Станислав ЖЕЛТОВ. - У нас таких локаций уже очень много в городе. Мы их делаем с 2022 года: в парке, в центральном сквере: телеги, велосипеды, бабочки. Первая работы была возле памятника Шакшак Жанибеку. У нас давно мечта была сделать что-то красивое, многолетнее и мы сделали многолетнюю клумбу, всем понравилось. Сейчас уже 2025 год, эта клумба все цветет, все больше, все прекраснее и интереснее.

Фото Станислава ЖЕЛТОВА

Радует, что наконец-то позаботились и о пустыре на въезде, который своим обновлением еще долго будет радовать как гостей, так и жителей города.

Фото Станислава ЖЕЛТОВА

Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова