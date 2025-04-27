Государственная программа ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Выпуск в естественную среду обитания) внедряется в Казахстане с марта 2022 года. Ее цель - гуманное сокращение численности бездомных животных для долгосрочного решения этой проблемы. О том, как программа работает в 2025 году, корреспондент «НГ» поговорил с волонтерами ОО «Надежда плюс kst».

В 2025 году в Костанае в рамках ОСВВ выделили 24 млн тенге - на 900 животных / Фото из архива «НГ»

«Теперь они просят кошек»

Как отмечает заместитель председателя ОО «Надежда плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА, реализацию программы ОСВВ в Костанае приостановили в ноябре прошлого года и продолжили только в марте этого года. Поясняет: местные власти не предусмотрели финансирование заранее, что привело к накоплению большого количества заявок на отлов животных через службу iKomek (109).

- Несмотря на то, что конкурсные процедуры еще не были завершены, мы обрабатывали эти заявки, - говорит Соловьёва.

17 марта завершились конкурсные процедуры, в Костанае по всем лотам победило ИП «Олейничук», в котором работают кинологи. Общая сумма финансирования - около 24 млн тенге. Отловленных животных доставляют в реабилитационный центр «Надежды», который выступает субподрядчиком, ведь только здесь в Костанае имеются вольеры для собак и утепленные боксы для кошек. С момента начала программы ее прошли и проходят более 250 животных.

Ольга Соловьёва: «В домах, где выступали против кошек, теперь появились крысы» / Фото Андрея СКИБЫ

- Эта сумма рассчитана на 900 бездомных собак (причем независимо от того, будет ли это щенок или, например, взрослый алабай) и 100 кошек, - поясняет Ольга. - Хоть кошек и немного, но именно они, по словам пожилых горожан, часто вызывают у них беспокойство. Но интересно, что в домах, где раньше активно выступали против кошек и даже уничтожали их, теперь появились крысы. И те же жильцы просят нас вернуть им кошечку.

Финансирование - главная проблема для программы ОСВВ. Например, в Астане на стерилизацию из бюджета выделяют 60 000 тенге, в Костанае - примерно 10 000.

- Раньше ежегодно на отстрел животных выделялись средства на 8 000-18 000 особей, сейчас - на тысячу, - добавляет председатель «Надежды» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Мы видим, в каком направлении движется политика властей. Кроме того, практикой отстрела пользовались нечестные исполнители, которые убивали только кобелей, оставляя сук, чтобы те рожали, и у них вновь была работа. Но проблему с численностью животных это, конечно, не решало.

«Глухой телефон»

Волонтеры вновь говорят о необходимости создания государственного пункта временного содержания (ПВС). Несмотря на многочисленные обращения в акимат, решение до сих пор не принято.

- Мы приводили им факты, рассказывали, как это происходило в Кокшетау, что там местный отдел ЖКХ построил 100 вольеров, показывали документы, но все впустую! - возмущается Ольга Соловьёва. - В этом году лот на отлов был разыгран еще 31 января, но конкурс на временное содержание прошел только в начале марта. Если бы в городе был государственный ПВС, то можно было туда сразу доставлять отловленных животных и не ждать, когда пройдет эта закупка. В итоге же подрядчику приходилось везти животных в наш центр, который и так переполнен.

«Надежда» предлагала акимату Костаная проект ПВС, в котором будет социальная ветклиника, зоотерапия для особенных детей и даже уголок для спасения редких, краснокнижных животных.

- Сейчас, например, нет специального места, куда можно привести последних, и таких животных привозят к нам. Но, к сожалению, наши возможности без поддержки акимата очень ограничены, - отмечает Соловьева.

Александра Лебединская напоминает: по законодательству ПВС в Костанае должен был существовать еще с 2015 года, и за 10 лет для этого из госбюджета неоднократно выделялись деньги.

Александра Лебединская: «Мы решаем городские проблемы за счет нашей частной территории» / Фото Андрея СКИБЫ

- В итоге мы решаем городские проблемы за счет нашей частной территории, при этом люди обвиняют нас в проблеме с бездомными животными, - отмечает она. - Наш приют, как и другие, размещается в дачных обществах, потому что мы - изгои везде. У нас нет территории, где бы мы могли спокойно и законно находиться. В нашем дачном чате нас обвиняют в том, что все бездомные животные там пришли от нас. Никто не говорит, что сосед взял Жучку только на лето и бросил ее, когда та принесла 10 щенков. У населения нет понимания, что корень проблемы - не в зоозащитниках, а в тех, кто бросает животных.

Решить проблему ответственности человека предлагают профилактической работой. Недавно «Надежда» проводила «Урок добра» - курсы для детей и взрослых по правильному обращению с бездомными собаками.

- Мы объясняем, как себя вести с животными с желтыми бирками (прошедшими ОСВВ), рассказываем о важности чипирования, - говорит Ольга. - Сейчас уже множество владельцев животных оштрафованы. Но сначала проводится беседа, и только при повторном нарушении выписывается штраф.

Ситуация обострится после выкупа городским акиматом 69 участков в районе Колесные ряды, пострадавших от паводков в прошлом году. По оценке Соловьёвой, на улице могут оказаться более сотни животных.

- Люди звонят нам и просят забрать их собак, потому что продали дом, - рассказывает она. - Но мы уже перегружены, у нас около 300 животных, и постоянно поступают новые, в том числе крупные породы. Вероятно, из частного сектора.

Ольга предлагала и гормаслихату, и акимату Костаная создать рабочую группу из полицейских, волонтеров и ветеринаров, чтобы провести опись животных, если их потом увидят на улицах, штрафовать хозяев. Не прислушались.

«Пытаемся ввести культуру»

Волонтеры отмечают, что ОСВВ сейчас - это самый гуманный способ регулирования численности бездомных животных. Но признают, что возможно и умерщвление агрессивных животных. И отмечают, что крупные породы собак (алабаи, питбули, немецкие овчарки и т. д.) не подлежат выпуску в естественную среду обитания, а находятся в центре «Надежды» и ждут новых хозяев.

- Недавно аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал последний пункт ОСВВ - выпуск животных в естественную среду, заявив, что это не решает проблему. Что вы об этом думаете? - спросил я.

- Мы не согласны, - отвечает Александра Лебединская. - Мы любим приводить в пример Турцию и Грузию в качестве реализации программы ОСВВ, но нужно учитывать, что люди там не пинают бездомных животных и не орут на них, животные чувствуют себя в этих странах в безопасности Мы не умеем взаимодействовать друг с другом как люди, не говоря уже о взаимодействии с теми, кто слабее нас. Я не могу гарантировать, что все бездомные животные на сто процентов не опасны для человека. Ведь мы зачастую не знаем даже, опасен ли наш сосед, не говоря уже о близких родственниках. Но могу сказать: если, например, во дворе живет Жучка, прошедшая ОСВВ, то она не принесет потомство и не пустит на эту территорию новых собак. Это обеспечивает безопасность для тех людей, которые с ней взаимодействуют. Корень проблемы - в человеке. И мы уже много лет пытаемся ввести культуру собаковладения и котовладения, чтобы люди несли ответственность за своих питомцев.