Говорить о прекращении земного пути всегда невесело. Но мы сейчас не о печальном ритуале похорон, а об утилизации трупов павших сельхозживотных, которая в разрезе хозяйственной деятельности становится набором правил, в том числе финансовых. А за нарушения писаных правил предусмотрены наказания. Например, за нецелевое использование государственных денег. Но не все у нас так просто…

Крематорий для скота

Для начала три определения: 1) Инсинераторы - в ветеринарии это такие передвижные установки для сжигания трупов павшей скотины, крематории на колесах, но бывают и стационарные. Максимальная масса сжигаемых отходов передвижного инсинератора составляет 1 000 кг; 2) Ямы Беккари, они же биотермические ямы - сооружения для уничтожения трупов животных. Строятся по типовому проекту из влаго- и термоустойчивого материала, имеют герметическую крышку и отверстия для притока воздуха; 3) Скотомогильники похожи на эти ямы, но без крышек. Это водонепроницаемые места для долговременного захоронения трупов животных, павших от эпизоотии или забитых в порядке предупреждения ее распространения.

Так выглядит стационарный инсинератор / Фото с сайта eco-technica.ru

Важно отметить, что первые из этого списка, инсинераторы, применяются в экстренных случаях, когда животное, павшее от особо опасной и заразной беды, необходимо утилизировать на месте быстро, и когда другой способ избавиться от трупа невозможен или сопряжен с риском. Для этих целей в свое время во все районные центры по стране республиканского бюджета и были приобретены автомашины с этими установками на борту.

Почем утилизация у нас?

Председатель ОО «Правозащитный центр Костанайской области» Николай ГИНЬЯТОВ обратился в редакцию «НГ» с собственным анализом договоров госзакупок, информацию о которых можно почерпнуть из открытых источников.

Николай Гиньятов: «Я готов к публичному диалогу с госорганами, и возможно, в суде» / Фото из личного архива

Его первый вопрос: для чего на Костанайскую область за последние несколько лет выделили, судя по этим самым договорам госзакупок, около 300 млн тенге на эксплуатацию инсинераторов? Вот и в этом году эта сумма составила около 90 млн. В многолетней практике наблюдений Гиньятова такие установки использовались лишь однажды, когда в Сарыкольском районе была вспышка некой птичьей заразы. И все. Тем не менее сейчас на территории области 26 передвижных инсинераторов и пять стационарных.

И ладно бы сами эти адские машины - ну есть и есть, мало ли что может случиться. Но их вдобавок, судя по документам, очень прихотливо и заботливо обслуживают. Разбираемся дальше.

- Ситуация вызвала вопросы: почему так много? Я решил узнать, как вопрос обстоит по Казахстану в целом. Мы запросили другие регионы страны, - анализирует Гиньятов. - Из официальных ответов управлений ветеринарии Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, областей Жетісу и Ұлытау следует, что на эксплуатацию передвижных инсинераторов бюджетные средства не выделяются, так как случаи их использования единичные, и они предназначены для оперативного, экстренного уничтожения трупов павших животных, когда традиционные способы недопустимы. К тому же в каждом сельском округе есть соответствующие типовые скотомогильники. И у нас они тоже есть. Зато в нашем регионе на эти цели по документам средства очень даже поступают, причем громадные.

Действительно, судя по документам, в 2025 году на содержание, обслуживание и эксплуатацию инсинераторов и биотермических ям при ветстанциях управление ветеринарии направило около 110 млн тенге. Мало того что эта сумма просто сумасшедшая на фоне запросов прочих регионов страны, так по сравнению с прошлым годом она еще и возросла практически вдвое.

- В связи с чем это? - интересуется Гиньятов. - Дрова подорожали для работы стационарных крематоров или солярка для инсинераторов в два раза, что ли? Это не так. Или тут не экономика, а просто у кого-то аппетиты выросли?

Из документов явствует, что из этих 110 млн около 90 млн тенге предназначены на эксплуатацию инсинераторов при ветстанциях во всех районах области плюс Рудный и Аркалык, и около 30 млн - на эксплуатацию ям Беккари в Костанае, Рудном и Лисаковске.

- Цифра впечатлила видавших виды, - продолжает правозащитник. - Да и никакие расчеты, сметы, экономические обоснования того, почему именно столько нужно денег на работу инсинераторов и особенно всего трех наших ям Беккари, в материалах конкурсов госзакупок не фигурируют. Почему же так дорого для налогоплательщиков стоит эксплуатация биотермических ям Беккари, наследия советского прошлого? Это же просто ямы, в которые сваливают трупы животных и которые в этих ямах естественным путем разлагаются и обеззараживаются при температуре условного компостирования. Это же не строительство этих ям, а просто годовая эксплуатация. К слову, судя по документам, в Карагандинской области даже строительство новых ям Беккари в этом году стоит дешевле, нежели наше их «содержание».

Куда ездят эти мобильные?

Здесь важно подчеркнуть, что и мобильные крематории (инсинераторы), и ямы Беккари находятся на балансе ветстанций, то есть деньги на их содержание идут из областного бюджета по договорам госзакупок через управление ветеринарии. А все типовые скотомогильники, их по области сотни, «висят» либо на акиматах сельских округов, либо на частниках (фермерские хозяйства и иже с ними). Это и есть основная инфраструктура для уничтожения трупов. Так везде: сельчане знают, что в каждой деревне есть такие объекты. Так что мобильные инсинераторы, по мнению Гиньятова, никуда не ездят, ведь ежегодных эпидемий у нас в каждом районе просто не наблюдается. В то же время эти установки, судя по финансовым документам, неустанно колесят по всей области и поминутно что-то жгут, а ямы Беккари щедро обслуживаются на уровне, ну, например, космодрома.

Расходы на кладбищенских «врачей». Деталь документа

- Прежде чем что-то публиковать и давать интервью, я провожу соответствующую работу, - уверяет Николай, - поэтому отвечаю за свои данные. Управление ветеринарии предоставило мне сметный расчет. Так вот, в перечне, из чего состоят суммы расходов, например, на ямы Беккари, есть зарплата ветеринарного врача с окладом в 150 тысяч в месяц, а это уже 2 млн в год. Ветеринарного врача, понимаете? Притом что у них в смете затрат есть разнорабочие, есть охрана. При уничтожении трупов какие функции у врача? Это кладбище. Вы видели на кладбище, например, офтальмолога или хирурга, которые бы там дежурили и получали за это зарплату? К тому же у каждой ветстанции и так есть штатные врачи, которым также платит управление ветеринарии. Это как минимум нецелевое расходование бюджетных средств. Я не обвиняю никого в коррупции, это дело следственных органов.

«Совсем мышей не хотят ловить»

Что же предпринимает Гиньятов? Пишет в Антикор заявление с приложением всех документов по вопросу привлечения к уголовной ответственности должностных лиц: либо по фактам хищения (растраты), или по факту превышения власти, или халатности, или злоупотребления властью. Отвечают: мы назначили проведение внутреннего государственного аудита, где требуется «заключение ревизии или проверки», по результатам которого будет принято решение о возбуждении либо об отказе от возбуждения уголовного дела.

- По моему же мнению, здесь не требуется аудита, вопросы нужно прояснять следственным путем, - считает правозащитник. - Аудит может, например, показать, что средства действительно были выделены и действительно переведены таким-то ветстанциям. Это мы и без аудита знаем! Антикоровцы не в состоянии открыть портал госзакупок и посмотреть цифры по этим всем договорам госзакупок на эксплуатацию инсинераторов и ям Беккари? Совсем мышей не хотят ловить. Тут уже все вон как разжевано и в рот положено. Но при наличии достаточных оснований полагать, что совершено какое-либо преступление, возбуждается уже уголовное дело, а по какой статье (халатность, превышение власти, злоупотребление, или того хуже, хищение) - это детали. В общем, я с позицией Антикора не согласился и обжаловал ответ прокурору области. Обращение направлено в работу исполнителю в ЕИАС «Қадағалау». Жду ответ.

Суммы в этом «кладбищенском» деле фигурируют, скажет так, ощутимые. Помимо 110 млн на «золотое» содержание и обслуживание инсинераторов и ям Беккари, анализ веб-портала госзакупок показал, что на эти же цели выделялись средства и в 2022-м, и в 2023-м, и в 2024 году. Выделили и на текущий год. За это время только на зарплату «ветврачей в ямах» потрачено около 2 млн тенге. Это 4 года × 3 ямы × 2 млн = 24 млн, то есть особо крупный ущерб.

- Вы можете не поверить, - риторически заявляет Гиньятов, - но у меня нет секретов, и я готов к публичному диалогу с любыми госорганами, даже с любыми недоброжелателями, и возможно, в суде. Вот только готовы ли к этому они?