Член Евразийского художественного союза и Творческого союза художников России костанайский скульптор Александр ВОТКАЛ на открытии своей выставки в апреле 2019 года заметил: скульптура - очень трудоемкий вид искусства и дорогостоящий. Суммы, в которые обходятся отлитые в бронзу замыслы автора, весьма солидные. Это и побудило Александра Николаевича обратиться в СМИ за информационной поддержкой.

Александр Воткал подарит готовые работы музею

В год 80-летия Победы Воткал задумал воплотить в бронзе образы двух Героев Советского Союза: Ильи Сьянова и Султана Баймагамбетова.

- Когда заинтересовался биографией Ильи Сьянова, оказалось, он мой земляк, родился в Семиозерном (ныне Аулиеколь), а я в соседнем Аманкарагае, - рассказывает скульптор. - У нас на два поселка есть одно озеро, в котором купались все мальчишки. Возможно, мы со Сьяновым купались в одном озере. На меня это произвело сильное впечатление, и я стал изучать его боевой путь, как он получил звезду Героя Советского Союза.

Насколько высока была роль Сьянова во взятии Рейхстага, становится ясно при более плотном изучении его подвига, считает скульптор. Когда рота оказалась перед зданием Рейхстага, их там почти всех положили, потому что был сильный встречный обстрел, поскольку здание было плотно набито противником. Сьянов командовал взводом, но ему пришлось заменить выбывшего командира роты. Решения, по сути, судьбоносные, приходилось принимать мгновенно, без права на ошибки. Сьянов запросил артподготовку, она была мощной - со всех орудий, танков. При этом сами советские бойцы рисковали попасть под снаряды. Когда огонь противника удалось немного пригасить, рота под командованием Ильи Сьянова ворвалась в здание Рейхстага, зачистила первый этаж, после чего был получен приказ командира полка - обеспечить водружение знамени на куполе Рейхстага двум разведчикам: Мелитону Кантария и Михаилу Егорову. К чердаку продвигались с ожесточенными боями, на сам чердак тоже были вынуждены заходить с боем, лестница вся простреливалась. Поэтому в другом месте пришлось сделать живую лестницу, пробрались на чердак, выбили часть фашистов, остальным Сьянов предложил сдаться. Оставшиеся, их было около двадцати человек, сдались. После чего уже можно было направить разведчиков на водружение знамени. Пока они двигались по каркасу купола, их тоже прикрывали огнем.

Бюст Ильи Сьянова в пластилине, в натуральную величину

- Звезду Героя Илье Сьянову вручили только в 1946 году, видимо, решался вопрос, кого наградить, потому что самыми первыми красное знамя на Рейхстаг доставили Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. Только они повесили его на шею скульптуры лошади на фасаде, а не на купол. И на тот момент здание еще не было очищено от врагов, то есть не было полной победы. Может быть, поэтому Кошкарбаеву и Булатову не дали эту высокую награду, хотя они тоже ее заслужили, - размышляет Александр Воткал. - Прочитав эту всю историю, я решил, что раз уж Сьянов сыграл такую роль в победном бою, тем более он мой земляк, наверное, будет неправильным, если я, занимаясь скульптурой, не сделаю его бюст. И уже когда начал эту работу, заинтересовался биографией Султана Баймагамбетова. Просто часто езжу по улице его имени, захотелось узнать о нем больше. Оказалось, он тоже мой земляк, семиозерец. Тоже, наверное, мы в одном озере купались, только в разное время. Решил, что должен сделать и его бюст.

Эскиз бюста Султана Баймагамбетова

Султан Баймагамбетов участвовал в боях под Ленинградом, был командиром пулеметного отделения. В 1943 году при штурме Синявских высот вызвался уничтожить три вражеских дота. У него было шесть гранат, огонь из первого дота загасил двумя гранатами, на второй ушло три гранаты. К третьему доту Султан Баймагамбетов прорвался с единственной гранатой, которая не попала в амбразуру, огонь не прекратился. Тогда герой закрыл амбразуру своим телом, и рота смогла взять высоту. На месте гибели Баймагамбетова установлен его бюст, есть школа имени Султана.

- В очерках пишут обычно, что Баймагамбетов повторил подвиг Матросова, - отметил Александр Николаевич. - Но я считаю, что выражение «повторил», наверное, не очень приемлемо. Он просто сделал то же самое, что сделал Матросов. Это его личный героический поступок, все-таки не каждый сможет закрыть собой амбразуру, зная точно, что это последние мгновения жизни. Это была жестокая война, и люди шли на пули без бронежилетов, все понимали, что в бою жизнь может оборваться в любой момент.

Скульптор хотел успеть к 9 мая, но под новый год перенес операцию, потом долго восстанавливался. Не получается сделать оба бюста. Сьянов уже готов в пластилине полностью, а Баймагамбетов - только в эскизе.

- У нас в парке Победы стоят бюсты Сьянова и Баймагамбетова, - говорит Воткал. - Но нет работ чисто музейного характера, станковых работ. Я решил сделать их наиболее приближенными к натуре. Сьянова сделал точно по фотографии 1946 года, когда ему вручали золотую звезду. Снимок Баймагамбетова не такого хорошего качества, к сожалению, поэтому образ получится не настолько точным.

Готовые бюсты Александр Николаевич хочет подарить областному историко-краеведческому музею. В музее об этом пока не знают, но можно предположить, что дар примут с радостью.

Наши читатели могут поучаствовать, то есть выступить спонсорами. Упоминания о них всегда будут рядом с этой работой. Если это физическое лицо, то фамилия и имя, если организация - название.

Стоимость отливки бюстов в бронзе очень приблизительно можно определить в размере 3 млн тенге за каждый. Приблизительно, потому что бронза дорожает. Сколько запросят за работу те, кто будет заниматься отливкой, тоже заранее не известно. В любом случае Александру Воткалу самому не справиться с финансовым аспектом изготовления бюстов героев.

- Бронза, конечно, самый лучший материал, - поясняет скульптор. - Можно отлить и в чугуне, хотя чугун похуже выглядит в работе. В последнее время скульптуры выполняют в стеклопластике, что выходит еще дешевле чугуна. Но стеклопластик не так фактурен, там поверхность получается несколько сглаженной. Опять же, пока доподлинно неизвестно, сколько времени такие скульптуры проживут. Но в стеклопластике могут быть удачные цветовые решения.

Если не будет собрана сумма, достаточная на бронзовые бюсты, то остается возможность для маневра. С Александром Николаевичем можно связаться по электронной почте aleksandr_votkal@mail.ru или обратиться в редакцию «НГ».

Фото из личного архива