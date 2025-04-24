23 апреля в офисе ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" отчитывались об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программе за 2024 год. Директор КТЭК Азамат АУЖАНОВ сообщил, что предприятие по итогам года осталось с долгами в 1,2 млрд тенге. Решать проблему пришлось с помощью акимата.

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- По всем статьям тарифной сметы у нас имеется перерасход, - сказал Аужанов. - При запланированном доходе в 10,4 млрд тенге фактический доход составил 10,5 млрд. При планируемых затратах в 10,2 млрд тенге фактически было расходовано 11,8 млрд. Утвержденным тарифом у нас должна была быть прибыль в 110 млн тенге, но, к сожалению, мы в прошлом году за счет определенных позиций сработали в убыток, который составил 1 млрд 270 млн тенге. Хотелось бы отметить, что только по налогам мы в прошлом году переплатили на 145 млн тенге. Основными расходами являются траты на товарный газ - это 68,8%. То есть, с каждого полученного миллиона мы 680 000 отдаем сразу за газ. Заработная плата составляет 24,7%, амортизационные отчисления - 6,8%, электроэнергия съедает 3,4%, а на ремонт тратится 2,2%. Выплаты за предоставленные кредиты составляют 2,1%.

Аужанов отмечает, что "в целом по предприятию за прошлый год финансовый результат оказался положительным". А стал он таковым за счет того, что акимат города увеличил прибыль компании с 10,5 млрд тенге до 14,7 млрд.Из городского бюджета погасили долг КТЭК перед Европейским банком реконструкции и развития, а также возместили затраты на капитальный ремонт оборудования.

- Бюджетные вливания нам прибыли не дали, так как фактически они ушли на реализацию инвестиционных проектов, - пояснил Аужанов. - Тариф последний раз поднимали с 1 апреля 2025 года. Мы тариф поднимали в рамках чрезвычайных регулирующих мер. Основная причина - увеличение затрат на 830 млн тенге в связи с тем, что нам передали котельные и мы увеличивали зарплаты своим сотрудникам. Тариф нам подняли, но доходы ушли на зарплаты и котельные. То есть, дополнительного дохода от роста тарифа фактически нет. Этот тариф действует до 2025 года (включительно - "НГ"). Летом мы будем готовить новую заявку, чтобы утвердить тариф на очередные 5 лет.

Пока на предприятии не готовы сказать, когда именно вновь обратятся в КРЕМ с заявкой на повышением тарифа.

Долги костанайцев за потребленное тепло остаются высокими. Горожане и бюджетные организации по данным на 1 января 2025 года оставались должны КТЭК 2,3 млрд тенге.

Фото из архива "НГ"

Степень износа тепловых сетей в 2024 году снизилась с 63,2% до 59,9%, а в 2025 году планируют снизить до 55,4%.

- Есть поручение президента, есть специальная программа по модернизации ЖКХ и энергетики, в соответствии с которым мы к 2029 году должны снизить износ до 42%, - рассказал "НГ" Аужанов. - Мы планомерно к этому показателю идем. И примерно если мы в год будем ремонтировать по 3,5-4%, то к 2029 году мы достигнем этого показателя. Пока мы не отстаем от плана.