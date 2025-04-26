Эту собаку в начале апреля заметили под балконами одного из жилых домов в Костанае. Она выла по ночам и мешала жильцам спать. Те сообщили участковому, в итоге щенка забрала руководитель ОО «Надежда плюс kst» Александра Лебединская.

Чупа тянется к людям и отлично ладит с детьми

- Уже на следующий день она привезли собаку к нам в клинику на осмотр. В итоге я решил пока оставить ее у себя, - рассказал «НГ» руководитель социального центра ветеринарной хирургии Иса ЦЕЧАЕВ. - Сейчас собака под моим наблюдением, чувствует себя прекрасно, радуется жизни и радует всех, кто ее окружает. Она обработана от паразитов, в ближайшее время будет вакцинирована, а затем стерилизована за счет клиники.

Александра назвала собаку Чупой, но Иса отмечает: щенок к этой кличке еще не привык, новые владельцы могут придумать свою.

- Девочке примерно 5 месяцев. Чупа очень активная, добрая и игривая. Тянется к людям, отлично ладит с детьми, любит внимание. В еде неприхотлива, - говорит Цечаев. - Она подойдет для проживания и в квартире, и в доме, главное, не на цепь. По характеру человекоориентированная, тянется к контакту, поэтому ей важно быть рядом с людьми.

Если вы хотите забрать Чупу в свой дом, пишите в WhatsApp по номеру +7-777-889-89-03 (социальный центр ветеринарной хирургии) либо в директ Instagram @social_vetkst.

Фото Исы ЦЕЧАЕВА