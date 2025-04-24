О причине преступления рассказал сам подсудимый на допросе сразу после задержания. По его словам, погибший Иван Малий должен был ему эти деньги и не возвращал, но Казачок забыл об этом, и "не было бы этой всей канители", если бы Малий не напомнил ему о долге.

Жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г. р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г. р.) избивали 22-летнего Ивана Малия в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга он скончался на месте. Подсудимые обвиняются по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое группой лиц").

Иван Нестеров / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, Казачок, Нестеров, Малий и Даниил Неверов, который проходит на процессе как свидетель, пили спиртное на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между Неверовым и Малием произошёл словесный конфликт на почве того, что последний был должен деньги. Казачок стал наносить удары ладошкой по лицу Малия. Увидев происходящее, Нестеров присоединился. После они провели потерпевшего в спальную комнату, уложили на ковать и стали по очереди избивать. Прекратив избиение, повели в ванную комнату для того, чтобы Малий умылся. Тот пытался сбежать из дома, но они схватили его за шиворот и затащили обратно домой. Затем Казачок запер дверь квартиры, и они с Нестеровым продолжили избивать Малия.

Видео самого первого допроса Казачка изучили 24 апреля в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

- Начали ссориться, - рассказывает подсудимый. - На почве долга. Иван должен был мне 50 00-0 тенге. Занимал. Он сам напомнил, я про них вообще забыл. Не было бы этой всей канители, он сам напомнил.

Казачок на видео также подтвердил показания одной из очевидиц о том, что сразу после убийства подсудимый лёг спать, и разбудил его приезд полиции.

Близкие Малия отрицают, что работавший Иван был должником, и говорят, что регулярно скидывали ему деньги. Они считают, что мотивацией избиения было не возвращение долга, а убийство. То же доказывает прокурор.

- Я в соцсетях увидела, что, оказывается, Женя Казачок был у нас дома, Ваня ему свою куртку из России дорогую дал, кожаную зимнюю. Какие деньги он тебе должен, Женя? Ты о чём? Ты в его куртке даже ходил! - говорила мать погибшего Светлана МАЛИЙ на первом заседании.

- Он всех жалел всегда, - тогда же говорила бабушка Малия по линии матери Ирина МАЛЮГИНА. - Он с себя куртку эту снимет и отдаст другу. Про деньги никогда разговоров не было. Он никогда никому ничего не был должен.

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