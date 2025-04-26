После церковного праздника, когда люди готовят много после воздержания в пост, в холодильнике образовался запас крашеных яиц, а на даче пошел молодой зеленый лук. Остальное докупаем.

Этот холодный суп получается ярким, кисло-сладким

А именно: свежие огурцы, укроп и петрушку, кефир, сметану. Отвариваем картошку, как для окрошки (чтобы не рассыпалась). Еще надо отварить или запечь свеклу.

Пока картошка и свекла остывают, еще одну свеклу я натираю на крупной терке, кладу в кастрюлю, заливаю небольшим количеством воды, добавляю чуть-чуть яблочного уксуса и отвариваю 5-7 минут. Нужен красивый, яркий свекольный отвар.

Зелень, в том числе и лук, мелко сечем ножом, ссыпаем в миску и мнем с солью. Я использую пестик от ступки, можно и ложкой. Зеленушка начинает пускать сок, становится мягче и аппетитно пахнет. Кладу ее в кастрюлю и выдавливаю пару ложек лимонного сока. Через крупную терку пропускаю печеную свеклу, отправляю к зелени.

Нарезаю на небольшие (чтоб есть было удобно) кубики картофель, огурец, крутые яйца. Все кладем к свекле и зелени. Можно это все тоже на крупной терке измельчить. Добавляем сметаны, кефира по своему вкусу. Здесь мой фаворит - 1,5-процентный. Но в этот раз я делала на сыворотке со сметаной. Отцеживаем свекольный отвар. Отправляем туда же и начинаем доводить до нужной консистенции просто кипяченой водой. Можно бутилированной. Мне сыворотки хватило.

Ну и с этого момента открываем дискуссию. Такой именно рецепт на пробу я взяла у кулинарного блогера dimaraymer. Он делает сытный вариант, добавляя еще и вареную колбасу.

Я прежде в холодник никогда мясопродукты не клала. Оказалось, в общем неплохо.

Еще парочка спорных моментов связана с картошкой и яйцами. Комментаторы в один голос утверждают, что картофель к холоднику и в Беларуси, и в Литве подают отдельно. Опять же, крутые яйца режут на 4 части или на половинки и отправляют в тарелки последними, а не крошат. (Для красоты признаю, для того чтобы есть в жидком блюде, не очень удобно).

Ну, на вкус и цвет... Я попробовала предложенный вариант. По мне, вполне заслуживает внимания.

Ингредиенты

3 средних свеклы (1 для отвара), 2 крутых яйца, 2 средних картофелины, 1 небольшой огурец, 2 ст. л. лимонного сока, щепотка соли, 100 г копченой куриной грудки (в тарелку), количество зелени - на ваше усмотрение, 2-3 ст. л. сметаны, а кефира, сыворотки, свекольного отвара в общем объеме - около 1,5 л.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ