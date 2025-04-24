Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Токаев напомнил, что сегодня около 80 процентов выпускников сдают Единое национальное тестирование на государственном языке. И более 70 процентов первоклассников в этом году начнут обучение на казахском языке.

"Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. Говоря о провокаторах, имею в виду не только, так сказать, "доморощенных", но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций", - сказал Президент Казахстана на сессии АНК.

Токаев напомнил, что на прошлом году на заседании Национального курултая им были обозначены наши базовые ценности: единство, патриотизм, независимость, согласие. С этого все начинается.

"Хочу еще раз предупредить: те, кто работает на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 20 марта Президент Касым-Жомарт Токаев созвал XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана. В этом году АНК исполнилось 30 лет.