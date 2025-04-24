Финал мероприятия «Soulful Battle», посвящённого 16-летию танцевальной школы «Interdance», провели 20 апреля во Дворце школьников IQostanay. В нем приняли участие около 300 танцоров.

Участница баттла по вокингу

В зале, во многом благодаря Зере КАКИМОВОЙ (a.k.a. Zereha), царила зажигательная атмосфера - ведущая настраивала публику на хип-хоп волну, мотивируя танцоров выкладываться на полную катушку.

В начале выступали команды с заготовленными номерами. Они задали темп всему мероприятию.

После выступлений коллективы и зрители образовали на сцене круг и начался баттл, где танцоры импровизировали, подстраивавшись под бит и противостояли лицом к лицу. Наблюдая за этим чуть ли не вплотную, ты сам ощущаешь дух танца, видишь эмоции, напряжение от противостояния висит в воздухе.

В жюри вошли известные танцоры, приехавшие из разных уголков Казахстана, а также из-за рубежа.

Одна из судей Меруерт Базарбаева

Организаторами «Soulful Battle» выступили супруги Евгения и Станислав ГАВРИШ.

Организаторы Гавриш Евгения и Станислав с командой

- Нашей школе 24 апреля исполняется 16 лет, - рассказали они. - Вообще мы начали организовывать такие мероприятия с 2013 года, в последний раз - до пандемии, в 2019 году. И в этот раз решили отметить 16-летие. Пригласили всех ребят, педагогов, разным школам написали. Когда увидели, что люди откликаются, начали искать место для проведения. Масштаб, соответственно, рос. Больше наград, номинаций.

- Какие призы предоставляются?

- Мы даем стелы, кубки, грамоты. И у нас есть рюкзаки за первые места в сольных номинациях "Один на один".

Какова система оценивания танцев - по большей части субъективного искусства? На этот вопрос нам ответил один из судей Ануар АЗЫКЕЕВ:





- Я оцениваю по своим ощущениям. Когда вы смотрите на танцора, бывают моменты, когда бегают мурашки, бывают моменты, когда внутри что-то бурлит. И благодаря этому я понимаю, что человек действительно что-то показывает, что-то выдаёт. И моё предпочтение в основном идёт в сторону этого человека. Но если я понимаю, что оба танцора сделали хорошие раунды, но это ничего не вызвало у меня, я смотрю на основные элементы. Грув, музыкальность, техничность, понимание тела. Всегда есть на что посмотреть и от чего оттолкнуться.

Судьи не только оценивали участников, но и сами продемонстрировали свои способности на сцене.

- Я танцую в брейкинге, в данный момент нахожусь в сборной Казахстана по брейк-дансу и представляю его в Алматы, - рассказал Максим ХАЙРУЛИН. - На мероприятие меня пригласили как судью. Танцы - это, можно сказать, уже стиль жизни. 16 лет я посвятил танцам. Можно сказать, каждый день живу ими.

Все победители Hip-Hop Beg

Вероника АБДРАФИКОВА заняла 2-е место в баттле по хип-хопу.

- На самом деле всё получилось спонтанно, - поделилась она. - Я три года ходила на k-pop, занималась кавер-денсем и перешла на хип-хоп буквально две недели назад и вообще не подозревала, что будут какие-то баттлы. Но наш тренер Руслан со студии HOME - это просто великолепный человек, я за эти две недели смогла, наверное, вырасти так, насколько не вырастала вообще в k-pop. Шикарное мероприятие, организаторы очень постарались. Побольше бы таких в Костанае!

- Это мероприятие было прекрасной возможностью выразить себя! - говорит победительница в номинации «Waacking Begginers» Ольга ЧЕРНЯЕВА. - Во взрослой жизни не так много креативности, как было в детстве, а танцы мне дают ее проявить. Хочу добавить: если кто-то взрослый и боится начать танцевать, то не стоит переживать. Никогда не поздно, это классно и мы все всегда рады начинающим!

Награждение победителей - команда Illuminate

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Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова