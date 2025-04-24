Представьте ситуацию: вы решаете продать старый, но все еще рабочий телефон. Вы размещаете объявление на бесплатном сайте, и практически сразу же получаете отклик. Человек готов купить ваш телефон не торгуясь. Вы обговариваете детали сделки, покупатель даже как будто бы перечисляет вам оплату, но вдруг оказывается, что на вашей карте пусто, а все ваши деньги куда-то исчезли. Именно так работают мошенники. Рассказываем, как вовремя их распознать.

Что за схема?

Мошенники отслеживают практически все новые объявления на бесплатных сайтах. Они связываются с авторами объявлений о продаже товаров под видом покупателей. Мошенники могут звонить или писать в мессенджерах. Они задают пару вопросов о состоянии и качестве товара, потом говорят, что их все устраивает и они готовы его купить прямо сейчас. Здесь мошенник говорит, что находится в другом городе или очень занят, и лично забрать товар не может. Вместо этого он предлагает оплатить доставку и товар онлайн. Потенциальной жертве отправляют ссылку на сайт, куда нужно ввести данные банковской карты и код из SMS, якобы для того, чтобы получить денежный перевод от покупателя. После того, как данные введены, “покупатель” перестает выходить на связь, а у незадачливого продавца пропадают все деньги с карты.

Как забирают деньги?

Дело в том, что мошенники присылают вам ссылку на поддельный сайт. Внешне он похож на сайт сервиса доставки или официального платежного сервиса. Если вы вводите на поддельном сайте номер карты, срок ее действия, имя владельца и CVC\CVV код - все это попадает к мошенникам. Они берут ваши данные и вводят их уже на настоящем сайте.

Чтобы защитить вас от мошенников, банк присылает на ваш телефон код для подтверждения операции. В сообщении указано, что вы отправляете кому-то деньги (а не получаете, как утверждают мошенники). Но вы не обращаете на это внимания. Вы снова своими руками вводите этот код на всё том же поддельном сайте. Мошенники видят его, вводят на настоящем сайте и выводят ваши деньги.

Поэтому не зря везде предупреждают: не переходите по ссылкам, которые вам присылают незнакомые люди!

Покупатель оплачивает товар через “Казпочту” или СДЭК - этому можно верить?

Нет. Ни у СДЭКа, ни у “Казпочты” нет сервисов, позволяющих совершать денежные переводы с карты на карту физическим лицам. На официальных порталах post.kz и cdek.kz есть подробные перечни услуг компаний. Среди них нет схем с получением денег по ссылке.

Покупатель прислал мне фото своего удостоверения личности - верить или нет?

Нет. Проверить подлинность документа по его фото невозможно. Тем более, что современные программы позволяют нарисовать практически что угодно.

Что еще выдает мошенников?

Вот несколько тревожных признаков:

Чаще всего, они не торгуются.

Вопросы о качестве товара задают “для галочки”: не вдаются в подробности, не уточняют деталей.

Утверждают, что не могут забрать товар лично

Отказываются оплатить товар обычным банковским переводом.

Я собираюсь продать вещь через сайт бесплатных объявлений. Как обезопасить себя?

Надежнее всего продавать товар при личной встрече

Если вещь все-таки нужно отправить курьером, то попросите покупателя оплатить услуги курьеру напрямую, а деньги за товар сразу перевести вам на карту. Например, по номеру телефона.

Никогда не оставляйте данные своей карты на неизвестных сайтах. Это могут быть фишинговые платформы, созданные мошенниками.

Если подытожить, то становится понятно, что вычислить мошенников, притворяющихся покупателями, не сложно. Главное, сохранять бдительность и не доверять сомнительным схемам оплаты.

В рамках кампании «Kaspi.kz против мошенников» вышел новый ролик - как раз про мошенников, “работающих” через сайты бесплатных объявлений. Посмотрите, как они действуют.

Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном Youtube-канале Kaspi.kz.

Фото Kaspi.kz

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