"Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по пути из Астаны в Костанай
23 апреля 2025, 17:42 | Происшествия
Очередное ДТП с минивеном Toyota Alphard произошло сегодня, 23 апреля, утром в Костанайской области. Автомобиль вез пассажиров из столицы в Костанай по трассе в Карасуском районе, когда слетел в кювет и перевернулся. Фото и видео последствий в редакцию "НГ" прислали читатели.
- Водитель автомобиля Toyota Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - В результате ДТП пострадал и направлен в медучреждение один человек.
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Полиция возбудила административное производство за нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.
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