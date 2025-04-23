Очередное ДТП с минивеном Toyota Alphard произошло сегодня, 23 апреля, утром в Костанайской области. Автомобиль вез пассажиров из столицы в Костанай по трассе в Карасуском районе, когда слетел в кювет и перевернулся. Фото и видео последствий в редакцию "НГ" прислали читатели.

- Водитель автомобиля Toyota Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. - В результате ДТП пострадал и направлен в медучреждение один человек.

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Полиция возбудила административное производство за нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.