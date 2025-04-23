Инцидент произошел вчера, 22 апреля, в областном центре. Шокирующие кадры опубликовал на своей странице юрист, член Комиссии по противодействию пыткам РК Габит ОМИРБЕК. На видео мужчина достает из багажника канистру с бензином, обливает себя им в салоне и поджигает.

Кадр из видео

Стоявшая рядом девушка еще до самоподжога пытается открыть дверь, но это ей не удается. Когда салон автомобиля загорается, мужчина, объятый пламенем, покидает его, бегает по двору и катается по земле. Шокированные прохожие пытаются сбить пламя.

Пользователи соцсети активно комментируют видео:

- Рядом девушка , значит несчастная любовь? Блин, будьте сильнее, мальчики, в итоге что? Будет больно только вам и вашим родителям!

- Поражает растерянность мужчин. Видно, что нет быстрой реакции. Снять с себя куртку/футболку и тушить человека. В машине продолжает гореть кресло… И туда не обратили внимание.

В департаменте полиции "НГ" сообщили, что по факту самоподжога было начато досудебное расследование.

- Обстоятельства устанавливаются, - коротко прокомментировали в ведомстве.

Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в Костанайскую городскую больницу.

- Состояние тяжелое, в реанимации, - уточнили в пресс-службе управления здравоохранения. - Пострадавший получил 90% ожогов тела.

По предварительной информации Габита Омирбека, мужчина совершил самоподжог из-за личного конфликта.

- Необходимо установить все обстоятельства происшествия, включая возможные факторы, приведшие к такому решению. Важно обеспечить соблюдение всех процессуальных норм и прав участников, - отметил юрист. - Этот инцидент подчёркивает необходимость усиления мер по оказанию психологической поддержки гражданам. Органы власти и общественные организации должны совместно работать над созданием эффективных механизмов предотвращения подобных трагедий.