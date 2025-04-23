Об этом хозяевам костанайских магазинов сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований Кайрат ЖАПАЕВ. Сегодня, 23 апреля, на встрече в палате предпринимателей он разъяснял обновленный механизм применения ст.204-4 Кодекса РК об административных правонарушениях.

- С 13 марта 2025 года вступили в силу изменения в ст. 204-4 в КоАП РК, которая регулирует предельный размер торговой надбавки на социально значимые продукты питания, - сказал Жапаев. - До этого при первичном нарушении установленных государством пределов в 15% надбавки на СЗПТ к предпринимателям применялась мера административного воздействия в виде предупреждения. Без финансовых санкций... Однако в условиях нестабильности цен на продукты первой необходимости и с целью повышения ответственности предпринимателей государством были приняты более жёсткие меры регулирования.

Теперь обновленная редакция статьи 204-4 за превышение допустимой торговой надбавки предусматривает только штрафы: 5 МРП - для физических лиц и субъектов малого предпринимательства; 35 МРП - для среднего предпринимательства; 150 МРП - для крупного.

Эти меры должны, во-первых, сделать продукты первой необходимости доступнее для людей, во-вторых, «снизить уровень необоснованного завышения цен и стабилизировать ситуацию на внутреннем продовольственном рынке».

Штрафы и раньше были предусмотрены законом, но при наличии такой меры, как предупреждение, применялись редко. Кайрат Жапаев привел пример, что из 30 материалов, направленных ДЭР в прошлом году в департамент торговли и защиты прав потребителей, штрафы были наложены всего на трех поставщиков: за завышение торговой надбавки (от 20 до 31%) при реализации муки, сахара, кефира.

При этом, по данным самого департамента торговли, который фиксирует основную долю нарушений в этой сфере, их предостаточно.По словам заместителя руководителя ДТЗП Асем НУРГАЛИ, департамент только по фактам превышения предельного уровня торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары в 2024 году провел 244 проверки. По итогам 214 субъектов торговли были привлечены к административной ответственности, а именно - 210 в виде предупреждений, 4 с наложением штрафа на общую сумму 452,7 тыс. тенге.

С начала 2025 года департамент - опять же по основаниям превышения 15-процентной надбавки на социально значимые продукты - провел уже 46 проверок. В итоге на 41 субъект торговли были наложены административные взыскания, львиная доля (40) - были опять же предупреждениями.

Но с 13 марта практика применения ст. 204-4 радикально изменилась.

Асем Нургали добавила, что в случае повторного нарушения в течение года с момента наложения административного взыскания штрафы удваиваются.

- Мы собрались сегодня именно для того, чтобы проинформировать, предупредить бизнес, - сказал Кайрат Жапаев, - иногда люди завышают цены на социально значимые товары, не осознавая последствий. Недавно мы анализировали ситуацию: предприниматель купил 50 кг творога и установил при его розничной продаже торговую надбавку на 40% выше предельного уровня. Мы в данном случае по жалобе работали. Беседовали с этим предпринимателем. Я взял калькулятор и посчитал, сколько он заработал на этой надбавке и в какую сумму встает ему штраф. Штраф оказался в два раза больше.

На встрече, которая носила консультативный характер, присутствовали владельцы 10 магазинов и торговых сетей. Вопросов они не задавали.

Представители департаментов также напомнили, что перечень социально значимых продовольственных товаров утверждается уполномоченными государственными органами и может изменяться в зависимости от рыночной ситуации и уровня потребления, поэтому предпринимателям необходимо постоянно отслеживать актуальный список.