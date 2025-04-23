По факту ДТП с участием полицейского автомобиля проводится проверка, сообщили в ведомстве. Но уже по предварительным данным виновником аварии называют водителя служебной машины. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора второго автомобиля.

Видео в редакцию "НГ" прислал читатель. Столкновение служебной автомашины KIA Cerato и Toyota Estima произошло вчера, 22 апреля, вечером на автодороге областного значения "Сарыколь - Костанай" недалеко от села Зуевка.

- По предварительным данным, водитель служебной автомашины, не убедившись должным образом в безопасности маневра, совершил разворот, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие со встречным автомобилем, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате ДТП пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия.

Кадры из видео