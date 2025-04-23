В начале апреля в соцсетях появилось видео, на котором казахстанка собирает в поле цветы. Букет оказался на редкость дорогим - 12 миллионов тенге, ведь женщина сорвала не одуванчики с ромашками, а тюльпаны Грейга, занесенные в Красную книгу. Именно такой штраф теперь могут ей назначить. Насколько он соразмерен совершенному правонарушению, выясняла корреспондент Tengrinews.kz.

Кстати, в Костанайской области есть красивые первоцветы, которые многие стремятся сорвать для букета. Они также входят в список растений, за уничтожение которых можно получить штраф. Это, например, тюльпаны Шренка, тюльпаны поникающие, желтые тюльпаны Биберштейна, поскольку они размножаются только семенами. У них нет луковичного размножения, как у культурных сортов, и извести их можно очень быстро. В списке редких и исчезающих растений и прострел желтоватый, которые многие называют подснежниками. Все эти растения тоже лучше оставить цвести в степях.

Правда ли тюльпан Грейга настолько редкий?

Тюльпан Грейга (Tulipa greigii) - это действительно особенный и редкий вид тюльпанов, который произрастает в основном на склонах гор Средней Азии, особенно в Казахстане. Он был впервые описан в XIX веке ботаником Альбертом Регелем и назван в честь Самуила Грейга - президента Императорского русского общества садоводства.

Кадры из видео

Особенности тюльпана Грейга:

листья - широкие, сизо-зеленые с характерными пурпурными полосами или пятнами - очень декоративные даже без цветов;

широкие, сизо-зеленые с характерными пурпурными полосами или пятнами - очень декоративные даже без цветов; цветки - крупные, чашевидной формы, часто - ярко-красные, алые, розовые или кремовые с контрастной серединкой;

крупные, чашевидной формы, часто - ярко-красные, алые, розовые или кремовые с контрастной серединкой; размеры - растения обычно достигают 20–40 сантиметров в высоту, а цветки могут достигать до 15 сантиметров в диаметре;

растения обычно достигают 20–40 сантиметров в высоту, а цветки могут достигать до 15 сантиметров в диаметре; цветение раннее - в апреле, что делает его одним из первых вестников весны.

Тюльпан Грейга считается редким, особенно в естественной среде, и занесен в Красную книгу нескольких стран. Среди причин - уничтожение природных местообитаний, чрезмерный сбор дикорастущих растений и низкая скорость размножения в естественных условиях.

Тем не менее тюльпан Грейга широко используется в селекции - на его основе выведены десятки декоративных сортов, которые можно встретить в садах по всему миру.

Как наказывают за срыв таких цветов

В Казахстане нет отдельной статьи за срыв тюльпанов Грейга или других редких растений в том смысле, что понятие "срыв" не упоминается ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

После того как жительница Шымкента сорвала тюльпаны Грейга, в полиции заявили, что возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Часть 1 статьи 339 Уголовного кодекса имеет следующую формулировку:

"Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания".

За такое преступление предусмотрен штраф в размере до 3000 МРП (11,7 миллиона тенге в 2025 году) либо исправительные работы в том же размере, либо 800 часов общественных работ, либо ограничение/лишение свободы сроком до 3 лет.

Вероятно, под срывом в этой статье понимается "добывание" редких цветов. Но известный казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов с такой формулировкой не согласен.

"Законодатель ошибся" - адвокат

Несмотря на редкость краснокнижных тюльпанов, штраф за их срыв в почти 12 миллионов тенге Сулейманов считает слишком суровым. Он считает, что досудебное расследование ведется не по той статье. "Той" статьи в казахстанском законодательстве пока не существует.

"Безусловно, в нашем случае идет вообще неверная статья. Проблема в том, что законодатель некорректно сформулировал данную норму. Когда принимался Уголовный кодекс, была проявлена невнимательность - законодатель указал: "незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение". Здесь (в случае с женщиной - прим.) нет понятия добывания, ввоза; здесь что-то вроде уничтожения, но, опять же, нет уничтожения. Это некорректная формулировка статьи 339 Уголовного кодекса", - заявил Жангельды Сулейманов.

Эксперт привел в пример соседние страны - Россию, Узбекистан, Кыргызстан, где за подобные правонарушения наказывают по административной статье. Штраф составляет около 25 тысяч тенге. Сулейманов полагает, что Казахстану также необходимо вынести данное правонарушение - срыв краснокнижных растений - в отдельную статью КоАП.

"Срывать нельзя, но смотрите, какая разница: 25 тысяч тенге штраф у соседей и 12 миллионов тенге - у нас. В 400 раз больше! Есть понятие соразмерности, во всем мире должны быть какие-то нормы. Есть тяжкие преступления, везде за них предусмотрена серьезная ответственность. Если, например, человек нарушил правила дорожного движения, то во многих странах примерно одинаковая ответственность", - сказал адвокат.

По его мнению, пробел в работе тех, кто принимал поправки в законодательство, "не должен сказываться на этой женщине".

"Нет состава правонарушения"

Как подчеркнул Жангельды Сулейманов, в законодательстве существует понятие "умышленное преступление". Жительница Шымкента, считает он, не имела намерения уничтожать краснокнижные цветы. Поэтому и злого умысла в ее действиях нет.

"Я не вижу вообще состава правонарушения, вообще его здесь нет. Я не считаю, что это уничтожение. В преступлении очень важен умысел, чтобы лицо осознавало, что это редкое растение; знало, что причиняется вред, и все равно сорвало. Никакого умысла у этой женщины не было, то есть она не знала. У нас есть понятие "умышленное преступление", а есть понятие "по неосторожности". Например, причинение вреда по неосторожности, причинение смерти по неосторожности. Если бы здесь в статье было написано "срыв по неосторожности", то это было бы нарушением, но здесь этого нет. В 339 статье умышленное преступление, то есть нужно умышленно уничтожать (цветы - прим.). Но даже если учитывать, что это уничтожение, то все равно нет умысла", - прокомментировал юрист.

Сулейманов привел в пример так называемую "забывчивость покупателя", которая в советское время не считалась преступлением, если человек забрал товар, но забыл за него расплатиться.

"Здесь позиция у адвокатов одна: любое преступление должно быть совершено с умыслом, если иное не оговорено в статье. Я уверен, что женщина этим не занималась. Она шла, ее снимали, никто не совершает кражи на видео. Никто не нападает на видео, все боятся. Я вижу культурного образованного человека. Моя оценка: человек не мог на это пойти", - заявил адвокат.

Жангельды Сулейманов добавил, что в перечне редких растений насчитывается 387 видов (данные 2022 года - прим.). По его мнению, ни один человек в мире не знает весь этот перечень, поэтому судить за незнание было бы неправильно.

Что говорят правоохранители и депутаты

В день, когда было опубликовано видео с казахстанкой, в департаменте полиции Туркестанской области заявили, что правоохранители установили жительницу Шымкента, сорвавшую тюльпаны, занесенные в Красную книгу.

В полиции напомнили: за срыв растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

10 апреля на брифинге в Сенате заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал ситуацию так:

"Одно могу сказать: хоть и суровый, но это закон. Если человек нарушает, штраф налагается. Если человек не нарушает, штраф не налагается".

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев в разговоре с нашим корреспондентом сравнил срыв краснокнижных цветов с убийством тигра.

"Это тюльпан Грейга, это не просто краснокнижное растение, это основоположник всех тюльпанов в мире, голландских в том числе. Именно его луковицы были вывезены в XI-XII веках. По Великому Шелковому пути они попали в Голландию, и оттуда началось шествие тюльпанов, были выведены тысячи сортов. Тюльпан тщательно охраняется государством, и все местные прекрасно знают об этом", - рассказал Пономарев.

Мажилисмен признал, что штраф за такое правонарушение считает "безумным", но подчеркнул, что наказывать за срыв цветов - правильно.

Кто виноват и что делать?

Адвокат Жангельды Сулейманов считает, что в КоАП должна появиться новая статья, которая позволила бы выносить справедливое решение по отношению к людям, сорвавшим редкие цветы и растения.

"На сегодняшний день ответственности ни уголовной, ни административной за срыв тюльпанов не предусмотрено. Это мой главный вывод. Дело в том, что уголовная статья прямо не предусматривает (ответственности - прим.) за сбор, уничтожение... Не было уничтожения. Это больше ликвидация. Законодатель в лице Парламента упустил случай ответственности за срыв этих редких растений. Так бывает. Поэтому им нужно в срочном порядке ввести норму в КоАП. А в конкретном случае - освободить человека от ответственности", - заявил Сулейманов.

Юрист считает: чтобы избежать таких инцидентов в будущем, в местах, где произрастают редкие виды растений, необходимо устанавливать соответствующие указатели с описаниями. И только если государство "возьмет на себя ответственность предупредить", можно штрафовать за умышленный срыв редких тюльпанов и других растений.

"Я бы взял все-таки пример соседей: Узбекистана, Кыргызстана и России. Там штрафы примерно в пределах 30-40 тысяч тенге. Я бы сделал эту меру до 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году)", - сказал адвокат.

Нынешний штраф за "незаконное обращение с редкими растениями" он сравнил с наказанием за побои - 80 МРП (314 560 тенге в 2025 году); причинение вреда здоровью средней тяжести - 1000 МРП (3,9 миллиона тенге в 2025 году); мошенничество - также 1000 МРП.

Тем не менее уголовное дело возбуждено. Как накажут женщину, если ее вина будет доказана, решит суд.