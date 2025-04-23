Стела установлена в парке Победы. Этой весной корреспондент "НГ" увидел, что на красной звезде обвалилась плитка, на основании трещины, а на табличке для слабовидящих нет информации о памятнике со шрифтом Брайля.

В пресс-службе акима Костаная пояснили, что в парке Победы сейчас идут ремонтные работы. В частности, и по восстановлению вышеуказанной стелы. Завершатся они до 25 апреля.

Стела, посвященная 151-й отдельной стрелковой бригаде, находится на входе в Музей под открытым небом парка Победы (со стороны пр. Назарбаева, недалеко от Центрального стадиона). В 2014 году ее установили работники ТОО «Таза Жол».

Сентябрь, 2014 год. Начало строительства стелы

151-я стрелковая бригада была сформирована в Кустанае в 1942 году. На фронт она отправилась 26 апреля 1942 года от здания Дворца пионеров (Городская школа детского творчества). На основе этой бригады была сформирована 150 стрелковая дивизия, которая водрузила Знамя Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.

Фото читателя "НГ"

После публикации статьи наш читатель сообщил, что вчера, 22 апреля, стелу уже ремонтировали.

Фото Андрея СКИБЫ